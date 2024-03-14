AMDG определит фармкомпании с самым высоким уровнем цифровой эффективности

Источник материала: ProBusiness

Компания AMDG наградит победителей по результатам Pharma Digital Awards 2023 — ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете. Специалисты оценят эффективность digital-продвижения 395 наименований фармацевтических продуктов в 16 категориях за период январь — декабрь 2023 года.

В рамках исследования будет составлен рейтинг популярности фармацевтических продуктов в интернете и объявлены производители с самым высоким уровнем цифровой эффективности. Церемония награждения победителей Pharma Digital Awards состоится 5 апреля 2024 года.

О PDA

Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей.

Цель Pharma Digital Awards — оценить эффективность использования digital-инструментов в фарминдустрии и проанализировать конкурентоспособность производителей на белорусском фармацевтическом рынке.

Методология исследования

В выборку будут включены безрецептурные фармацевтические продукты, которые пользуются спросом среди пользователей поисковых систем. Производители, чья продукция обладает наивысшим уровнем популярности в интернете, будут награждены за достижение значимых результатов в маркетинге и построение успешных digital-стратегий.

Методология исследования предполагает анализ спроса на продукцию фармпроизводителей в разрезе двух систем: Google и Яндекс.

В рамках исследования будет проанализирован спрос на 395 наименований в 16 категориях.





Частота запросов показывает, сколько пользователей искали этот препарат.

Период исследования: январь — декабрь 2023 года.





В анализе приняли участие следующие категории фармпродуктов:

Противовирусные Противопростудные От насморка От кашля При заболеваниях горла Противовоспалительные средства наружного применения Противогрибковые Антигистаминные Для регуляции пищеварения От изжоги От стресса и усталости Для укрепления суставов и ОДА Витамины и БАДы Витамины для беременных Венотонизирующие От сухости глаз

Награждение победителей Pharma Digital Awards состоится 5 апреля 2024 года.