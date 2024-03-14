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AMDG определит фармкомпании с самым высоким уровнем цифровой эффективности
14.03.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания AMDG наградит победителей по результатам
В рамках исследования будет составлен рейтинг популярности фармацевтических продуктов в интернете и объявлены производители с самым высоким уровнем цифровой эффективности. Церемония награждения победителей Pharma Digital Awards состоится 5 апреля 2024 года.
О PDA
Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей.
Цель Pharma Digital Awards — оценить эффективность использования digital-инструментов в фарминдустрии и проанализировать конкурентоспособность производителей на белорусском фармацевтическом рынке.
Методология исследования
В выборку будут включены безрецептурные фармацевтические продукты, которые пользуются спросом среди пользователей поисковых систем. Производители, чья продукция обладает наивысшим уровнем популярности в интернете, будут награждены за достижение значимых результатов в маркетинге и построение успешных digital-стратегий.
Методология исследования предполагает анализ спроса на продукцию фармпроизводителей в разрезе двух систем: Google и Яндекс.
В рамках исследования будет проанализирован спрос на 395 наименований в 16 категориях.
Частота запросов показывает, сколько пользователей искали этот препарат.
Период исследования: январь — декабрь 2023 года.
В анализе приняли участие следующие категории фармпродуктов:
Награждение победителей Pharma Digital Awards состоится 5 апреля 2024 года.
Подробнее ознакомиться с методологией исследования можно
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Компания AMDG наградит победителей по результатам Pharma Digital Awards 2023 - ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете. Специалисты оценят...
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