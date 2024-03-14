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Дворец Независимости в Беларуси принял детей с особенностями развития
14.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В резиденцию президента Беларуси пригласили детей с особенностями развития. Экскурсия была организована по личному поручению Александра Лукашенко. О впечатлениях юных посетителей рассказала корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.
Андрей Клок приехал во Дворец Независимости впервые. Все рассматривает с особым интересом. Особенно впечатлили размеры зала торжественных церемоний: 80 метров в длину и 18 в высоту. Юноша ищет вдохновение для новых песен, а еще он ведет свой канал в соцсетях.
Вместе с Андреем на экскурсию приехали и другие воспитанники Ивенецкого дома-интерната. Все мечтали побывать в резиденции. Старались рассмотреть детали. На память много фотографировали и снимали видео.
«Во-первых, я очень удивился, потому что очень большой зал, большие потолки, вот. Красиво, люстры красивые. То, что я видел за свою жизнь, это, наверное, самое красивое», – сообщил турист Петр Адамович.
Воспитанники интерната на колясках проехали по знаковым для политической жизни страны кабинетам и залам. Здесь проходят международные переговоры, масштабные совещания и вручение государственных наград.
А еще посетителям рассказали о рабочем распорядке президента и об истории строительства самого дворца. Завершилась экскурсия общим фото на память. В прошлом году в Беларуси создали систему по социализации детей с особенностями развития. В частности приняли программу инклюзивного образования.
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В прошлом году в Беларуси создали систему по социализации детей с особенностями развития.
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