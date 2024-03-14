Дворец Независимости в Беларуси принял детей с особенностями развития

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В резиденцию президента Беларуси пригласили детей с особенностями развития. Экскурсия была организована по личному поручению Александра Лукашенко. О впечатлениях юных посетителей рассказала корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Андрей Клок приехал во Дворец Независимости впервые. Все рассматривает с особым интересом. Особенно впечатлили размеры зала торжественных церемоний: 80 метров в длину и 18 в высоту. Юноша ищет вдохновение для новых песен, а еще он ведет свой канал в соцсетях.

«В основном это на тему музыки, на тему музыкальных клипов. Делаю, создаю сам без всяких профессиональных этих камер, как у вас сейчас. Вот, на обычный телефон снимаем, иногда на камеру, на фотоаппарат», – поделился турист Андрей Клок.

Вместе с Андреем на экскурсию приехали и другие воспитанники Ивенецкого дома-интерната. Все мечтали побывать в резиденции. Старались рассмотреть детали. На память много фотографировали и снимали видео.

«Во-первых, я очень удивился, потому что очень большой зал, большие потолки, вот. Красиво, люстры красивые. То, что я видел за свою жизнь, это, наверное, самое красивое», – сообщил турист Петр Адамович.

«Я очень-очень давно хотела сюда попасть на экскурсию и вот наконец-то это случилось. Хотела посмотреть залы, как все здесь устроено. Круто! Мне нравится! Езжу, сижу на всех диванчиках, проверяю все на пыль. Все здесь хорошо, стерильно! Мы гордимся этим зданием, что оно сделано нашими белорусскими архитекторами», – рассказала туристка Екатерина Захаваева.

Воспитанники интерната на колясках проехали по знаковым для политической жизни страны кабинетам и залам. Здесь проходят международные переговоры, масштабные совещания и вручение государственных наград.

«Дворец Независимости остается открытым для любого человека, потому что это все для людей построено. Я думаю, что впечатления у ребят останутся на долгое-долгое время», – отметила директор Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития Елена Петрашкевич.

А еще посетителям рассказали о рабочем распорядке президента и об истории строительства самого дворца. Завершилась экскурсия общим фото на память. В прошлом году в Беларуси создали систему по социализации детей с особенностями развития. В частности приняли программу инклюзивного образования.