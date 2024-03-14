Погода в СНГ: восток Казахстана уходит под воду, снег ожидают в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Метеорологическая весна пришла в Москву на неделю раньше положенного. Устойчивый плюс на градуснике и солнце добавляют жителям настроения. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24». Лед тронулся Какие регионы России наиболее подвержены затоплению? Казахстан

Суровый сценарий приготовил март жителям Казахстана. Астана в зоне холода. Минус 14 на градусниках, с учетом ледяного ветра ощущается как минус 25. На севере и в центре республики метель, на дорогах скользко. А на юг и восток страны стремительно наступает весна. Области заливают талые воды. На востоке Казахстана затопило 20 дачных участков. Уровень воды в реке Аблакетки преодолел критическую отметку. Под мостом образовался затор. Спасатели дробили лед ковшом экскаватора. В результате уровень воды упал на 15-20 сантиметров.

Кыргызстан

Весна в Кыргызстане делает робкие шаги. В Бишкеке скромные плюс четыре. Ближе к вечеру до города доберутся осадки. Жителей предупредили о мокром снеге. Почти такая же погода на юго-западе страны, в Джалал-Абадской области. Там садоводы трудятся над будущим урожаем. Начали обрезать фруктовые деревья. Это необходимо делать весной, чтобы плоды были большими и вкусными.

Беларусь

В Беларуси установилась весенняя погода. Ночью последние заморозки, а днем до плюс семи. Сегодня в стране солнечно. В некоторых районах возможен порывистый ветер. В минском зоопарке солнце окончательно разбудило медведя Тристана. Из спячки зверь вышел в конце февраля, но только сейчас покинул зимнее убежище и стал гулять по вольеру, радуя посетителей.