Паводок на юге Беларуси: как справляются с затоплениями местные жители?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Паводок начался на юге Беларуси. Местные реки вышли из берегов и затопили дороги и улицы. Деревню Поляновка вода и вовсе отрезала от суши. Как выживают жители, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Вместо дороги – река, а во дворе – свое озеро. Там, где обычно высаживают картофель, морковь и свеклу теперь водная гладь. Местные к таким паводкам готовились заранее. Врачи выписали рецепты на несколько месяцев вперед, а сами жители деревни сделали продовольственные запасы.

«На месяц есть, а, может, даже больше. Оно всегда у нас так есть. Мы знаем, что будет наводнение. Всегда заготавливаем», – заявил житель деревни Поляновка Александр Франтишев.