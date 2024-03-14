Паводок на юге Беларуси: как справляются с затоплениями местные жители?

Паводок начался на юге Беларуси. Местные реки вышли из берегов и затопили дороги и улицы. Деревню Поляновка вода и вовсе отрезала от суши. Как выживают жители, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Вместо дороги – река, а во дворе – свое озеро. Там, где обычно высаживают картофель, морковь и свеклу теперь водная гладь. Местные к таким паводкам готовились заранее. Врачи выписали рецепты на несколько месяцев вперед, а сами жители деревни сделали продовольственные запасы.
«На месяц есть, а, может, даже больше. Оно всегда у нас так есть. Мы знаем, что будет наводнение. Всегда заготавливаем», – заявил житель деревни Поляновка Александр Франтишев.
Сейчас добраться из деревни до «большой земли» можно только вплавь. Лодочное «такси» – один из вариантов переправы. Такая доставка в школу в семье Куликовых заменила автомобильную. Теперь Сергей перевозит дочь на лодке. После ночных заморозков путь приходится расчищать ото льда.
«Долбим, как ледокол – походим лед, потому что сегодня мороз совсем сильный. Возможно, это первая волна. Это мое предположение. Дальше, возможно, ситуация будет намного более критичная», – рассказал местный житель Антон Самодед.
Спасатели на этом участке дежурят с утра и до позднего вечера. По заявкам местных отвозят их из затопленной деревни в ближайший районный центр, помогают с подвозом продуктов и лекарств. Подключились и волонтеры. Красный крест передает гуманитарную помощь.
«Выявили самых нуждающихся на данный момент людей, которым некому помочь. Порядка 40 обученных волонтеров, готовых 24/7 выехать в любую точку Гомельской области для оказания помощи нуждающимся», – объяснила специалист гомельской областной организации белорусского Красного креста Ольга Новикова.
Повышение уровня воды в местной реке зафиксировали ещё в середине января. Подготовили места для временного отселения людей. Всего в регионе около 200 таких пунктов в гостиницах и общежитиях.