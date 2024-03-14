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Паводок на юге Беларуси: как справляются с затоплениями местные жители?

14.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Паводок на юге Беларуси: как справляются с затоплениями местные жители?
 Фото: МТРК «Мир»

Паводок начался на юге Беларуси. Местные реки вышли из берегов и затопили дороги и улицы. Деревню Поляновка вода и вовсе отрезала от суши. Как выживают жители, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Вместо дороги – река, а во дворе – свое озеро. Там, где обычно высаживают картофель, морковь и свеклу теперь водная гладь. Местные к таким паводкам готовились заранее. Врачи выписали рецепты на несколько месяцев вперед, а сами жители деревни сделали продовольственные запасы.

«На месяц есть, а, может, даже больше. Оно всегда у нас так есть. Мы знаем, что будет наводнение. Всегда заготавливаем», – заявил житель деревни Поляновка Александр Франтишев.

Сейчас добраться из деревни до «большой земли» можно только вплавь. Лодочное «такси» – один из вариантов переправы. Такая доставка в школу в семье Куликовых заменила автомобильную. Теперь Сергей перевозит дочь на лодке. После ночных заморозков путь приходится расчищать ото льда.

«Долбим, как ледокол – походим лед, потому что сегодня мороз совсем сильный. Возможно, это первая волна. Это мое предположение. Дальше, возможно, ситуация будет намного более критичная», – рассказал местный житель Антон Самодед.

Спасатели на этом участке дежурят с утра и до позднего вечера. По заявкам местных отвозят их из затопленной деревни в ближайший районный центр, помогают с подвозом продуктов и лекарств. Подключились и волонтеры. Красный крест передает гуманитарную помощь.

«Выявили самых нуждающихся на данный момент людей, которым некому помочь. Порядка 40 обученных волонтеров, готовых 24/7 выехать в любую точку Гомельской области для оказания помощи нуждающимся», – объяснила специалист гомельской областной организации белорусского Красного креста Ольга Новикова.

Повышение уровня воды в местной реке зафиксировали ещё в середине января. Подготовили места для временного отселения людей. Всего в регионе около 200 таких пунктов в гостиницах и общежитиях.



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Реки вышли из берегов и затопили дороги и улицы. Деревню Поляновка вода и вовсе отрезала от суши.
 
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