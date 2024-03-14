Чемпионат по конной выездке стартовал в Беларуси

Для победы важны не только долгие тренировки, но и взаимопонимание в паре: спортсмен – лошадь. Выездка – это танец. Жюри оценивает плавность движений и умение работать в тандеме.

«Наиболее сложными элементами считаются все-таки пассаж, пиаф. Поскольку здесь лошадь должна быть в сборе, т.е. максимальная степень сбора показывается. Также пируэты на галопе и менки в темп», – рассказала судья высшей категории Наталья Рубашко.

На манеже лошади разных пород. Они отличаются не только по окрасу, но и по характеру. Особой популярностью среди всадников пользуется тракененская порода.

«Также у нас есть ганноверы, есть голштинцы, есть чистокровные лошади и оренбургской породы и даже у нас есть пони. Поэтому разнообразие лошадей большое», – рассказал начальник учебно-спортивного отдела республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства Владимир Краевский.

Нынешний чемпионат – это один из этапов отбора к предстоящим Евразийским играм. Соревнования пройдут в середине апреля в Беларуси. Среди гостей ожидают спортсменов из России, Узбекистана и Казахстана.