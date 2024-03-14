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Чемпионат по конной выездке стартовал в Беларуси
14.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит чемпионат страны по конному спорту. За звание лучших борются мастера по выездке в помещении. Корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович побывала на соревнованиях.
Для победы важны не только долгие тренировки, но и взаимопонимание в паре: спортсмен – лошадь. Выездка – это танец. Жюри оценивает плавность движений и умение работать в тандеме.
На манеже лошади разных пород. Они отличаются не только по окрасу, но и по характеру. Особой популярностью среди всадников пользуется тракененская порода.
Нынешний чемпионат – это один из этапов отбора к предстоящим Евразийским играм. Соревнования пройдут в середине апреля в Беларуси. Среди гостей ожидают спортсменов из России, Узбекистана и Казахстана.
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Состязания – один из этапов отбора к предстоящим Евразийским играм, которые пройдут в республике в середине апреля.
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