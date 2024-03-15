Активным школьникам Беларуси вручили паспорта в Доме правительства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Несколько десятков школьников со всей Беларуси получили свои первые паспорта. Самой активной и талантливой молодежи их вручил спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко. Акция «Мы граждане Беларуси» уже стала традицией, передает телеканал «МИР 24».

Среди юношей и девушек спортсмены, победители олимпиад и отличники учебы. Поэтому в Овальном зале Дома правительства – серьезный разговор. Председатель палаты представителей рассказал школьникам, какой путь проделала Беларусь за годы независимости. Поговорили не только о прошлом, но и о будущем страны.

«Мне запомнилось, как распался СССР, и трудные времена, когда все было по талонам, и формирование Республики Беларусь. Очень торжественно это все представили, так волнительно было. Я благодарна за то, что мне вручили этот паспорт», – рассказала школьница Екатерина Белякова.