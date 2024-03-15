|
Активным школьникам Беларуси вручили паспорта в Доме правительства
15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Несколько десятков школьников со всей Беларуси получили свои первые паспорта. Самой активной и талантливой молодежи их вручил спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко. Акция «Мы граждане Беларуси» уже стала традицией, передает телеканал «МИР 24».
Среди юношей и девушек спортсмены, победители олимпиад и отличники учебы. Поэтому в Овальном зале Дома правительства – серьезный разговор. Председатель палаты представителей рассказал школьникам, какой путь проделала Беларусь за годы независимости. Поговорили не только о прошлом, но и о будущем страны.
Вместе с первыми паспортами школьники получили подарки – флаг и главный закон страны. Акцию провели в преддверии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди юношей и девушек, получивших документы, – спортсмены, победители олимпиад и отличники учебы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)