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Активным школьникам Беларуси вручили паспорта в Доме правительства

15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Активным школьникам Беларуси вручили паспорта в Доме правительства
 Фото: МТРК «Мир»

Несколько десятков школьников со всей Беларуси получили свои первые паспорта. Самой активной и талантливой молодежи их вручил спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко. Акция «Мы граждане Беларуси» уже стала традицией, передает телеканал «МИР 24».

Среди юношей и девушек спортсмены, победители олимпиад и отличники учебы. Поэтому в Овальном зале Дома правительства – серьезный разговор. Председатель палаты представителей рассказал школьникам, какой путь проделала Беларусь за годы независимости. Поговорили не только о прошлом, но и о будущем страны.

«Мне запомнилось, как распался СССР, и трудные времена, когда все было по талонам, и формирование Республики Беларусь. Очень торжественно это все представили, так волнительно было. Я благодарна за то, что мне вручили этот паспорт», – рассказала школьница Екатерина Белякова.

«Я счастлива, потому что, мне кажется, не каждому удается побывать здесь. Для этого выбирают лучших. Я выигрываю олимпиады, занимаю первые места, у меня хорошая учеба, и я участвую в различных конкурсах по химии, по информатике», – поделилась впечатлениями школьница Полина Корженевская.

Вместе с первыми паспортами школьники получили подарки – флаг и главный закон страны. Акцию провели в преддверии Дня Конституции. Его в Беларуси отмечают 15-го марта. В этом году главному закону республики исполняется 30 лет.



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Среди юношей и девушек, получивших документы, – спортсмены, победители олимпиад и отличники учебы.
 
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