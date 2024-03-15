Вакансии придется размещать по-другому: какие изменения ждут бизнес при поиске сотрудников

Источник материала: ProBusiness





Палата Представителей Беларуси приняла в первом чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам занятости населения». Одно из новшеств касается порядка размещения информации о свободных рабочих местах. В случае вступления в силу этих изменений наниматели будут обязаны в первую очередь размещать сведения о поиске сотрудников в Общереспубликанском банке вакансий. Юрист SBH Law Offices Екатерина Орочко объяснила, как это может повлиять на бизнес и что нужно будет делать компаниям.



Екатерина Орочко

Юрист SBH Law Offices

— Проект закона в отдельной статье определяет правовое регулирование Информационного портала государстенной службы занятости. Там будет размещаться Общереспубликанский банк вакансий, который будет содержать сведения о наличии свободных рабочих мест (вакансий).

Однако Общереспубликанский банк вакансий существует с 2007 года. Порядок функционирования Информационного портала определяется Министерством труда Республики Беларусь, которое является владельцем портала.

Проектом закона вводится запрет на размещение сведений о наличии свободных рабочих мест на иных ресурсах до момента размещения сведений о соответствующей вакансии в Общереспубликанском банке вакансий на Информационном портале. Размещение сведений о наличии вакансий на иных информационных ресурсах будет возможно только при условии ссылки на Общереспубликанский банк вакансий, в котором должны быть размещены сведения о соответствующих вакансий.

Наниматели будут обязаны уведовлять органы по труду о появившихся у них вакансиях. Порядок направления уведомления будет зависеть от списочной численности работников:

Наниматели со списочной численностью работников более 5 человек должны будут предоставлять уведомление в виде электронного документа, подписанного ЭЦП.

Наниматели со списочной численностью работников не более пяти человек включительно вправе предоставлять сведения в письменной виде.

Наниматель также будет обязан направить уведомление в случае заполнения вакансии либо исключения из штатного расписания свободных рабочих мест (вакансий), о наличии которых были уведомлены органы по труду. Выполнение данной обязанности необходимо для актуализации информации о свободных вакансиях в Общереспубликанском банке.

Необходимо отметить, что обязанность нанимателя уведомлять орган по труду о наличии свободных рабочих мест, о заполнении свободных вакансий предусмотрена и действующим законодательством. Так, сейчас наниматели обязаны письменно уведомлять органы по труду о наличии свободных рабочих мест (вакансий) в течение пяти дней со дня их образования с указанием условий труда и размера его оплаты. При этом нанимателям запрещается указывать дискриминационные условия в сведениях об имеющихся свободных рабочих местах (вакансиях).





Вместе с тем, действующее законодательство не содержит запрет по размещению информации о свободной вакансии до момента направления уведомления в службу занятости.

Таким образом, если у нанимателя образовалась вакансия, то он вправе разместить соответствующее уведомление на своем ресурсе или в социальных сетях, и в течение пяти дней со дня ее появления уведомить о такой вакансии службу занятости, если в течение указанного срока она не занята.

Неуведомление, несвоевременное уведомление или уведомление не в полном объеме службы занятости о наличии свободных рабочих мест (вакансий) является административным правонарушением по ч. 3 ст. 10.11 КоАП, за которое предусмотрено наложение штрафа на должностное лицо от 5 до 50 базовых величин.

После принятия закона порядок действий нанимателя изменится: