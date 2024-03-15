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Лукашенко: Межконфессиональный мир – главнейшее достижение Беларуси

15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Межконфессиональный мир – главнейшее достижение Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Межконфессиональный мир – главнейшее достижение Беларуси. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с Синодом православной церкви страны, передает «МИР 24».

Глава государства зажег свечу в храме Собора Всех Белорусских Святых, а затем побывал в кабинете, где работал покойный митрополит Филарет, почетный Экзарх всея Беларуси. Комнату в епархиальном управлении сохранили в изначальном виде. В разговоре со священнослужителями Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране удается избегать религиозных конфликтов и сохранять равенство прав между представителями всех вероисповеданий.

«Сложный внешнеполитический контекст, к счастью, не отразился на традициях добрососедства и веротерпимости белорусов. Этноконфессиональные отношения в нашей стране характеризуются устойчивостью и стабильностью. В то же время наше общество испытывает беспрецедентное давление на уровне идей и ценностей», – заявил белорусский лидер.

Например, мода на потребление, бездетность, уточнил президент и выразил уверенность, что в такой ситуации именно священнослужители должны помочь людям сделать правильный выбор.

«Многие ищут и не находят ответы на вечные вопросы: кто я, зачем я, каково мое предназначение. К сожалению, все реже за этими ответами люди идут в церковь. Церковь ждет, что люди сами придут к Богу. Но это процесс встречный, и церковь должна сделать шаг навстречу простому человеку», – подчеркнул Лукашенко.

Православие – основная религия в стране. Белорусская православная церковь насчитывает больше 1700 религиозных общин.



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Об этом президент Беларуси заявил на встрече с Синодом православной церкви страны.
 
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