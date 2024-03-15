|
Лукашенко: Межконфессиональный мир – главнейшее достижение Беларуси
15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Межконфессиональный мир – главнейшее достижение Беларуси. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с Синодом православной церкви страны, передает «МИР 24».
Глава государства зажег свечу в храме Собора Всех Белорусских Святых, а затем побывал в кабинете, где работал покойный митрополит Филарет, почетный Экзарх всея Беларуси. Комнату в епархиальном управлении сохранили в изначальном виде. В разговоре со священнослужителями Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране удается избегать религиозных конфликтов и сохранять равенство прав между представителями всех вероисповеданий.
Например, мода на потребление, бездетность, уточнил президент и выразил уверенность, что в такой ситуации именно священнослужители должны помочь людям сделать правильный выбор.
Православие – основная религия в стране. Белорусская православная церковь насчитывает больше 1700 религиозных общин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом президент Беларуси заявил на встрече с Синодом православной церкви страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)