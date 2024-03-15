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Лукашенко обсудил сохранение межконфессионального мира в Беларуси с Синодом БПЦ
15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Александр Лукашенко провел встречу с Синодом Белорусской православной церкви, передает «МИР 24».
Глава государства зажег свечу в храме Собора Всех Белорусских Святых, а затем пообщался со священнослужителями. Белорусский лидер подчеркнул: у государства и православной церкви много точек соприкосновения. В нынешнее время белорусы испытывают давление на уровне идей и ценностей, уверен президент. И в этом вопросе важна активная поддержка церкви.
В Беларуси мирно уживаются несколько конфессий. И это, по словам Александра Лукашенко, одно из главнейших достижений страны.
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Белорусский лидер подчеркнул: у государства и православной церкви много точек соприкосновения.
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