Лукашенко обсудил сохранение межконфессионального мира в Беларуси с Синодом БПЦ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Александр Лукашенко провел встречу с Синодом Белорусской православной церкви, передает «МИР 24».

Глава государства зажег свечу в храме Собора Всех Белорусских Святых, а затем пообщался со священнослужителями. Белорусский лидер подчеркнул: у государства и православной церкви много точек соприкосновения. В нынешнее время белорусы испытывают давление на уровне идей и ценностей, уверен президент. И в этом вопросе важна активная поддержка церкви.

«Церковь ждет, что люди сами придут к Богу. Но, мне кажется, это процесс встречный, и церковь должна сделать шаг навстречу простому человеку. Надо учиться нести слово Божье так, чтобы оно было понятно каждому», – заявил белорусский лидер.

В Беларуси мирно уживаются несколько конфессий. И это, по словам Александра Лукашенко, одно из главнейших достижений страны.