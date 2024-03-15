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Лукашенко обсудил сохранение межконфессионального мира в Беларуси с Синодом БПЦ

15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко обсудил сохранение межконфессионального мира в Беларуси с Синодом БПЦ
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Александр Лукашенко провел встречу с Синодом Белорусской православной церкви, передает «МИР 24».

Глава государства зажег свечу в храме Собора Всех Белорусских Святых, а затем пообщался со священнослужителями. Белорусский лидер подчеркнул: у государства и православной церкви много точек соприкосновения. В нынешнее время белорусы испытывают давление на уровне идей и ценностей, уверен президент. И в этом вопросе важна активная поддержка церкви.

«Церковь ждет, что люди сами придут к Богу. Но, мне кажется, это процесс встречный, и церковь должна сделать шаг навстречу простому человеку. Надо учиться нести слово Божье так, чтобы оно было понятно каждому», – заявил белорусский лидер.

В Беларуси мирно уживаются несколько конфессий. И это, по словам Александра Лукашенко, одно из главнейших достижений страны.



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Белорусский лидер подчеркнул: у государства и православной церкви много точек соприкосновения.
 
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