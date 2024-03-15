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Международная книжная выставка-ярмарка начала работу в Минске
15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В белорусской столице открылась 31-я Минская международная книжная выставка-ярмарка. В этом году в ней принимают участие 20 стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
В научном квартале – образовательная литература. В международном – иностранная. Китайский павильон – один из крупнейших, в нем почти две тысячи изданий. Главное из них – четырехтомник председателя КНР Си Цзиньпина «О государственном управлении». Центральный экспонент выставки в этом году Иран. Он представил 600 книг. Самые ценные из них настолько дорогие, что не продаются.
Пакистан представил необычную работу – книгу российского писателя Владимира Лесового. Работа невелика, но, как шутит автор, размер в искусстве не имеет значения. Небольшое издание на трех языках посвящено Фаизу Ахмаду Фаизу, пакистанскому поэту. Его поэзия даже в переводе тронула сердце российского писателя.
Это не просто выставка, а еще презентации, встречи с авторами книг. Журналист и писатель Андрей Быстрицкий в соавторстве с иранским дипломатом Мехди Санаи представили свое «Будущее, которого пока нет» – книгу-размышление, которая заставляет думать и анализировать.
«Если человек покупает книгу, если он идет за хорошей книгой, значит, он идет за качественным продуктом. Количество – это подтверждение успеха того или иного издания. У нас в этом есть достижения. С 2023 года у нас вырос тираж с 2350 до 2500 одного издания. Это значит, что мы нащупываем и правильно находим структуру жанровых предпочтений читателя», – министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.
Беларусь считается одной из самых читающих стран в мире. Большой интерес к выставке это подтверждает. В прошлом году
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Центральный экспонент выставки в этом году Иран, он представил 600 книг.
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