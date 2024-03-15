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Международная книжная выставка-ярмарка начала работу в Минске

15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международная книжная выставка-ярмарка начала работу в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В белорусской столице открылась 31-я Минская международная книжная выставка-ярмарка. В этом году в ней принимают участие 20 стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

В научном квартале – образовательная литература. В международном – иностранная. Китайский павильон – один из крупнейших, в нем почти две тысячи изданий. Главное из них – четырехтомник председателя КНР Си Цзиньпина «О государственном управлении». Центральный экспонент выставки в этом году Иран. Он представил 600 книг. Самые ценные из них настолько дорогие, что не продаются.

«Стоят они примерно 300-350 долларов. Обложка сделана из натуральной кожи. В двойной обложке и сама книга про культуру Ирана», – рассказал сотрудник посольства Ирана в Беларуси Мортеза Занги Абади.

Пакистан представил необычную работу – книгу российского писателя Владимира Лесового. Работа невелика, но, как шутит автор, размер в искусстве не имеет значения. Небольшое издание на трех языках посвящено Фаизу Ахмаду Фаизу, пакистанскому поэту. Его поэзия даже в переводе тронула сердце российского писателя.

«И вдруг написалась поэма-ассоциация. Еще до того, как я ездил в Пакистан. Я еще не знал ничего. Как говорил Гете: хочешь узнать писателя, езжай в его страну. А у меня вышло наоборот, я уже после того поехал в страну, чтобы встретиться с дочерями Фаиза, его читателями. Его самого уже нет на свете», – рассказал писатель Владимир Лесовой.

Это не просто выставка, а еще презентации, встречи с авторами книг. Журналист и писатель Андрей Быстрицкий в соавторстве с иранским дипломатом Мехди Санаи представили свое «Будущее, которого пока нет» – книгу-размышление, которая заставляет думать и анализировать.

«Это, скорее, диалоги, даже полилоги, потому что много собеседников. О трансформации привычных нам институтов, явлений этого мира в будущем. Что будет с разнообразием языков, что будет с семьей, как она будет трансформироваться. Что будет с капитализмом, с частной собственностью», – пояснил писатель, журналист Андрей Быстрицкий.

В этом году главные темы выставки – 80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие Конституции страны и Год качества. Оно для писателей так же важно, как и количество.

«Если человек покупает книгу, если он идет за хорошей книгой, значит, он идет за качественным продуктом. Количество – это подтверждение успеха того или иного издания. У нас в этом есть достижения. С 2023 года у нас вырос тираж с 2350 до 2500 одного издания. Это значит, что мы нащупываем и правильно находим структуру жанровых предпочтений читателя», – министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.

Беларусь считается одной из самых читающих стран в мире. Большой интерес к выставке это подтверждает. В прошлом году ее посетили 60 тысяч человек. В этом охотников за редкими фолиантами будет значительно больше. Международная книжная выставка-ярмарка в Минске продлится до 17 марта.



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Теги: Минск
 
 
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Центральный экспонент выставки в этом году Иран, он представил 600 книг.
 
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