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День Конституции Беларуси: главному закону страны исполняется 30 лет
15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отмечает День Конституции страны. Главному закону исполняется 30 лет. В последний раз дополнения в него внесли на референдуме в 2022 году. Одно из основных новшеств – конституционный статус Всебелорусского народного собрания. Сейчас этот орган власти находится на этапе формирования. Удалось ли законотворцам учесть все нюансы, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Обновленная Конституция для них – предмет изучения. Будущие юристы Михаил Борисовец и Елизавета Кухто разбираются, как дополнения влияют на другие законы страны. Студенты считают, что все изменения внесли своевременно.
«Мы видим в Конституции много инновационных норм, которые присущи именно информационному обществу. Одним из самых обсуждаемых и самым значимым изменением в новой Конституции Республики Беларусь является глава третья раздела четвертого «Всебелорусское народное собрание», – рассказал студент юридического факультета Белорусского государственного университета Михаил Борисовец.
После дополнений в главный закон страны Всебелорусское народное собрание получило конституционный статус. Орган власти будет работать в новом формате. Законотворцы учли все нюансы.
Делегатов Всебелорусского народного собрания наделили широкими полномочиями. Они смогут изменять и дополнять Конституцию, вводить чрезвычайное или военное положение, будут утверждать судей в Конституционный и Верховный суды, а также членов Центризбиркома.
Такой народный орган власти должен стать страховкой от политической турбулентности. Об этом не раз говорил президент Александр Лукашенко.
Состав делегатов ВНС разносторонний. Всего в него войдут 1200 человек. Треть из них – представители гражданского общества. Это члены профсоюзов, объединений и организаций разных профессий: от врачей и учителей до руководителей предприятий.
Накануне праздника в стране напечатали комментарий к обновленной Конституции страны. Это документ с пояснениями норм и принципов. Вместе с ним на полках книжных магазинов можно найти и сам главный закон. В преддверии 15 марта тираж увеличили. Конституция пользуется спросом у старшего поколения и молодежи.
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Последние изменения в закон были внесены на референдуме в 2022 году.
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