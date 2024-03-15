День Конституции Беларуси: главному закону страны исполняется 30 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает День Конституции страны. Главному закону исполняется 30 лет. В последний раз дополнения в него внесли на референдуме в 2022 году. Одно из основных новшеств – конституционный статус Всебелорусского народного собрания. Сейчас этот орган власти находится на этапе формирования. Удалось ли законотворцам учесть все нюансы, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Обновленная Конституция для них – предмет изучения. Будущие юристы Михаил Борисовец и Елизавета Кухто разбираются, как дополнения влияют на другие законы страны. Студенты считают, что все изменения внесли своевременно.

«Для меня наиболее значимое дополнение в Конституцию – это положение о патриотическом воспитании, о сохранении памяти и правде о Великой Отечественной войне и героизме народа», – поделилась студентка юридического факультета Белорусского государственного университета Елизавета Кухто.

«Мы видим в Конституции много инновационных норм, которые присущи именно информационному обществу. Одним из самых обсуждаемых и самым значимым изменением в новой Конституции Республики Беларусь является глава третья раздела четвертого «Всебелорусское народное собрание», – рассказал студент юридического факультета Белорусского государственного университета Михаил Борисовец.

После дополнений в главный закон страны Всебелорусское народное собрание получило конституционный статус. Орган власти будет работать в новом формате. Законотворцы учли все нюансы.

«Сложность состояла в том, что международного опыта масштабного нет. Этот орган уже себя зарекомендовал себя как эффективный орган управления и решения самых сложных вопросов нашего государства, определения вектора развития страны. В такой период трансформации он, конечно, должен иметь юридический статус», – отметил депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич.

Делегатов Всебелорусского народного собрания наделили широкими полномочиями. Они смогут изменять и дополнять Конституцию, вводить чрезвычайное или военное положение, будут утверждать судей в Конституционный и Верховный суды, а также членов Центризбиркома.

Такой народный орган власти должен стать страховкой от политической турбулентности. Об этом не раз говорил президент Александр Лукашенко.

«Вдруг случится неразбериха, особенно сейчас, когда меняется поколение, когда, естественно, будет меняться власть, в том числе и президент. Если появятся вот такие причины к столкновению, стенка на стенку пойдем друг на друга? Этого быть не должно», – заявил глава государства.

Состав делегатов ВНС разносторонний. Всего в него войдут 1200 человек. Треть из них – представители гражданского общества. Это члены профсоюзов, объединений и организаций разных профессий: от врачей и учителей до руководителей предприятий.

«Было очень много вопросов концептуального характера, которые вызывали и повышенный интерес у общества, и у разработчиков. Какой порядок, чтобы обеспечить справедливое и достаточно эффективное представительство? Сделать это от базового уровня до уровня государственных органов, в том числе это и высших судебных инстанции, правительства», – сообщила депутат палаты представителей национального собрания Республики Беларусь Светлана Любецкая.

Накануне праздника в стране напечатали комментарий к обновленной Конституции страны. Это документ с пояснениями норм и принципов. Вместе с ним на полках книжных магазинов можно найти и сам главный закон. В преддверии 15 марта тираж увеличили. Конституция пользуется спросом у старшего поколения и молодежи.