25% вместо 15%: что надо знать белорусским компаниям о налоговых «контрсанкциях»

Источник материала: ProBusiness





В качестве «контрсанкций» против недружественных стран Беларусь вводит повышенную ставку налога на дивиденды и приостанавливает действие налоговых договоров в отношении дивидендов, процентов и продажи имущества. Что это значит для бизнеса, объяснил адвокат по налогам (МГКА), автор телеграм-канала « Налоги, бизнес и рок-н-ролл » Роман Шпаковский.

Роман Шпаковский

Адвокат по налогам (МГКА), рекомендован юридической фирмой Legaltax; автор телеграм-канала «Налоги, бизнес и рок-н-ролл»

Недружественные страны

В начале марта 2024 года «в ответ на применение в обход Устава ООН односторонних ограничительных мер экономического характера» Совет Министров установил специальный налоговый режим для резидентов «недружественных» стран. Во-первых, увеличил ставку налога на доходы иностранных организаций. Во-вторых, частично приостановил действие налоговых соглашений. Возможность принятия таких мер была установелна Указом № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики», принятым в 2022 году.

Список недружественных стран также был утвержден в 2022 году. В него входят все государства ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других западных стран. Ограничения применяются к компаниям, место нахождением которых является одна из этих стран.

Также отметим, что аналогичным механизмом приостановления ранее воспользовалась Российская Федерация, приостановив действие соглашений с 38 странами.

Увеличенная ставка налога на доходы иностранных организаций

Если белорусская компания выплачивает дивиденды иностранной, она удерживает из таких дивидендов налог на доходы иностранных организаций. Общая ставка такого налога с 2023 года — 15%, до этого было 12%.

С 1 апреля 2024 года для недружественных стран ставка будет 25% (больше на 10 процентных пунктов). Планируется, что данная мера будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Ставка налога будет определятся на дату возникновения обязательства по его уплате. Для ведущих бухгалтерский учет организаций это дата отражения в бухгалтерском учете такого обязательства или дата принятия решения о распределении дивидендов. В любом случае, эта дата не может быть позднее даты выплаты дивидендов.

Таким образом, если принять решение о выплате дивидендов или выплатить дивиденды до 1 апреля 2024 года, еще будет применятся общеустановленная ставка.

Приостановка действия статей соглашений об избежании двойного налогообложения

Удерживаемый у источника налог может ограничиваться налоговым соглашением — так, как правило, и происходит. Само налоговое соглашение ставок налога не устанавливает, оно только ограничивает максимум, который государства договорились взимать.





Соответственно, если при выплате на Кипр 100 рублей Беларусь в целом хочет оставить себе 15, акционер может попросить о применении такого соглашения и ограничить аппетиты налоговой 10 или 5 рублями (в зависимости от применимого пункта).

В качестве «контрсанкций» Беларусь в одностороннем порядке приостанавливает свои обязательства по таким ограничениям с 1 июня 2024 года по 27 международным соглашениям — с соответствующими недружественными странами. При этом обязательства приостанавливаются в отношении следующих статей:

дивиденды; проценты (затрагивает любые доходы по долговым обязательствам); доходы от прироста капитала (эта статья ограничивала возможность облагать налогом доходы от продажи любого имущества, кроме недвижимости — например, доходы от продажи долей и акций белорусской компании).

Обращаю внимание, что в части роялти ограничения соглашений продолжают действовать.

Таким образом, в период с апреля до конца мая 2024 года будет действовать повышенная ставка налога на дивиденды, но она все еще будет ограничиваться международными соглашениями. Начиная с июня — вступит в полную силу.

Изменения для физлиц-акционеров

Повышенная ставка налога на дивиденды не распространяется на физических лиц, даже из недружественных стран. Но обращаю внимание, что, хотя ставка для физических лиц не изменилась, в Постановлении одновременно рекомендуется «проработать вопрос о целесообразности изменения ставок налога на прибыль, подоходного налога с физических лиц…». Можно предположить, что нас ждут изменения и в этой части.

А вот приостановление налоговых соглашений может достаточно серьезно изменить финансовое положение некоторых акционеров. Работающие налоговые соглашения позволяют решать вопрос с «налогом на сверхдоходы» — в соответствии с разьяснениями МНС он не распространяется на доходы облагаемые по ставке соглашения. После приостановления этот механизм перестанет работать.

Одно из возможных решений — это изменение налогового резиденства на дружественную страну. Как правило, это предполагает фактический переезд, проживание и изменение «центра жизненных интересов».

Двойное налогообложение

Приостановление не затрагивает механизма предотвращения двойного налогообложения. Компании и физические лица по-прежнему будут иметь право на зачет уплаченного за границей налога (в обе стороны). Оно касается только ограничений государства-источника на удержание налога.

Контр-контрсанкции

Разумеется, такие действия белорусского правительства не остануться без внимания в затронутых юрисдикциях. Как минимум, мы можем ожидать зеркального приостановления действия соответствующих статей налоговых соглашений, потенциальна возможна денонсация соглашений.

Редомициляция

С учетом ограничения на продажу долей одним из интересных и малоизвестных в Беларуси способов решения вопроса контрсанкций является редомициляция компании из недружественной юрисдикции.

При редомициляции компания сохраняет свою «юридическую» личность. Т.е. все права, обязанности и история сохраняется. Компания меняет страну своей регистрации или «домициль» — отсюда и термин.

Надо сразу сказать, что процедура крайне неординарная в большинстве юрисдикций и для большинства консультантов. Соответственно, нужно приготовится к растянутым дедлайнам от 6 месяцев и не менее растянутым счетам от юристов.

Мой личный антирекорд — это почти 5 лет проекта от начала до финального свистка. Правда, тут работа была осложнена продолжающимся в то время Брекситом с постоянно сдвигающимися дедлайнами и регуляторными изменениями.

Вместе с тем, процедура является абсолютно реальным механизмом ухода от ограничений без получения разрешений и тем более уплаты 25% «штрафа на выход». К примеру, ей недавно воспользовался Евроторг, редомицилировав материнскую компанию Eurotorg Holding Plc с Кипра на ОАЭ. Белорусский департамент по ценным бумагам подтвердил такие изменения, соответствующие правки были внесены в проспекты эмиссии ценных бумаг.

К слову, редомициляция возможна и в Россию, в специальные административные районы Октябрьский (Калининград) и Русский (Приморский край).

Что нас может ждать в будущем

Указ № 93 предусматривает ряд возможных мер в отношении «недружественных» компаний и кредиторов, которые еще не реализованы: