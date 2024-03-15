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Финалисток конкурса «Женщина года» наградили в Минске
15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске прошла церемония награждения финалисток республиканского конкурса «Женщина года», передает телеканал «МИР 24».
Лучших выбирали в семи номинациях. В том числе «Материнская слава», «Активная гражданская позиция», «Сердце отдаю людям». В числе финалисток представительницы самых разных профессий: соцработники, медики, учителя, экономисты. Однако всех их объединяет красота, ум и любовь к своей стране.
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В числе победительниц представительницы самых разных профессий: соцработники, медики, учителя, экономисты.
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