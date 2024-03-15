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Финалисток конкурса «Женщина года» наградили в Минске

15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Финалисток конкурса «Женщина года» наградили в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске прошла церемония награждения финалисток республиканского конкурса «Женщина года», передает телеканал «МИР 24».

Лучших выбирали в семи номинациях. В том числе «Материнская слава», «Активная гражданская позиция», «Сердце отдаю людям». В числе финалисток представительницы самых разных профессий: соцработники, медики, учителя, экономисты. Однако всех их объединяет красота, ум и любовь к своей стране.

«Женщина поддерживает все инициативы, которые есть в нашей стране, которые направлены на созидание, развитие, дальнейшее совершенствование в любой отрасли. И вы знаете, что здесь есть представительницы всех регионов Беларуси, из разных профессий, разных сфер. И когда женщины собираются вместе, конечно, это замечательно», – отметила председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Типы женщин по знакам зодиака:
Кто вы – тургеневская девушка или амазонка?
«Это смысл моей жизни. Это такое служение. Я человек православный. И единственное, чем я могу послужить Богу – это послужить людям. Помочь женщинам, семьям, детям, старикам, которые оказались возле меня. Поскольку у меня есть такая возможность, это совершенно несложно. Просто нужно открыть свое сердце людям», – рассказала участница конкурса, победительница в номинации «Сердце отдаю людям» Наталья Буркевич.

Конкурс проводится в 16-й раз по инициативе Белорусского союза женщин. По традиции, участниц приглашают на экскурсию по знаковым местам страны.



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Теги: Минск
 
 
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В числе победительниц представительницы самых разных профессий: соцработники, медики, учителя, экономисты.
 
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