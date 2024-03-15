Финалисток конкурса «Женщина года» наградили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошла церемония награждения финалисток республиканского конкурса «Женщина года», передает телеканал «МИР 24».

Лучших выбирали в семи номинациях. В том числе «Материнская слава», «Активная гражданская позиция», «Сердце отдаю людям». В числе финалисток представительницы самых разных профессий: соцработники, медики, учителя, экономисты. Однако всех их объединяет красота, ум и любовь к своей стране.

«Женщина поддерживает все инициативы, которые есть в нашей стране, которые направлены на созидание, развитие, дальнейшее совершенствование в любой отрасли. И вы знаете, что здесь есть представительницы всех регионов Беларуси, из разных профессий, разных сфер. И когда женщины собираются вместе, конечно, это замечательно», – отметила председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.