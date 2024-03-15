|
Белорусские космонавтки осваивают работу «Союз МС-25» на Байконуре
15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Н. Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС
К полету на МКС готовятся первые белорусские женщины-космонавты. Участница основного экипажа – Марина Василевская, дублирующего состава – Анастасия Ленкова. На Байконуре они проходят предстартовую подготовку, передает «МИР 24».
Им предстоит освоить работу и пилотируемого корабля «Союз МС-25», и российского сегмента МКС. Кроме того, командиры экипажей Олег Новицкий и Иван Вагнер регулярно отрабатывают навыки ручного причаливания корабля к станции.
Запуск «Союз МС-25» планируется 21 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участницам полета предстоит освоить работу и пилотируемого корабля «Союз МС-25», и российского сегмента МКС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)