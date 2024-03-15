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Белорусские космонавтки осваивают работу «Союз МС-25» на Байконуре

15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские космонавтки осваивают работу «Союз МС-25» на Байконуре
 Н. Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

К полету на МКС готовятся первые белорусские женщины-космонавты. Участница основного экипажа – Марина Василевская, дублирующего состава – Анастасия Ленкова. На Байконуре они проходят предстартовую подготовку, передает «МИР 24».

Им предстоит освоить работу и пилотируемого корабля «Союз МС-25», и российского сегмента МКС. Кроме того, командиры экипажей Олег Новицкий и Иван Вагнер регулярно отрабатывают навыки ручного причаливания корабля к станции.

Запуск «Союз МС-25» планируется 21 марта.



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Участницам полета предстоит освоить работу и пилотируемого корабля «Союз МС-25», и российского сегмента МКС.
 
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