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«Кто здесь инвалид?» В Минске ловят водителей, которые на парковках занимают места для инвалидов
15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске ловят водителей, которые на парковках занимают места для инвалидов" height="100%" width="670">
В Минске ловят водителей, которые на парковках занимают места для инвалидов. Что грозит нарушителям, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В плотно населенном районе новостроек – десятки многоэтажек. Удобные парковки у подъезда нарасхват. Этот фургон заехал на место для инвалидов. Водитель оставил под стеклом записку с номером телефона. Только вот найти ее человеку с особенностями здоровья сложно.
Если владельца рядом нет – подключается служба эвакуации. Автомобиль осматривают сотрудники ГАИ: делают фото и кратко описывают внешний вид машины. Это нужно для того, чтобы избежать претензий владельца о повреждениях.
Чаще всего водители пренебрегают правилами парковки возле торговых центров. Такой поход за продуктами может обойтись дополнительными тратами на штраф. Для владельцев легковушек – 80 белорусских рублей (почти 2300 российских). Столько же стоит выезд эвакуатора. Каждые сутки на штрафстоянке сумма увеличивается.
Парковаться на местах для инвалидов могут только те, кто имеет первую и вторую группу или третью, но с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Или водители, которые их перевозят. При этом необходимо обязательно обозначить авто наклейкой с креслом.
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Чаще всего водители пренебрегают правилами парковки возле торговых центров. Такой поход за продуктами может дорого стоить.
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