«Кто здесь инвалид?» В Минске ловят водителей, которые на парковках занимают места для инвалидов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске ловят водителей, которые на парковках занимают места для инвалидов" height="100%" width="670">

В Минске ловят водителей, которые на парковках занимают места для инвалидов. Что грозит нарушителям, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В плотно населенном районе новостроек – десятки многоэтажек. Удобные парковки у подъезда нарасхват. Этот фургон заехал на место для инвалидов. Водитель оставил под стеклом записку с номером телефона. Только вот найти ее человеку с особенностями здоровья сложно.

Если владельца рядом нет – подключается служба эвакуации. Автомобиль осматривают сотрудники ГАИ: делают фото и кратко описывают внешний вид машины. Это нужно для того, чтобы избежать претензий владельца о повреждениях.

«На загрузку машины уходит от трех до пять минут – и на штраф-стоянку. 10 машин в день. Бывает больше, бывает меньше. Какой нарушитель попадется, такого и эвакуируем – не важно, маленькая машина или большая», – объяснил водитель эвакуатора Алексей Пучило.

Чаще всего водители пренебрегают правилами парковки возле торговых центров. Такой поход за продуктами может обойтись дополнительными тратами на штраф. Для владельцев легковушек – 80 белорусских рублей (почти 2300 российских). Столько же стоит выезд эвакуатора. Каждые сутки на штрафстоянке сумма увеличивается.

«Представители дорожной милиции организуют мониторинг мест, предназначенных для парковки транспортных средств инвалидов. Помимо этого вблизи объектов торговли, жилых зонах, на дворовых территориях проведут рейды по предупреждению и пресечению нарушений правил остановки и стоянки», – заявил заместитель начальника Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

Парковаться на местах для инвалидов могут только те, кто имеет первую и вторую группу или третью, но с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Или водители, которые их перевозят. При этом необходимо обязательно обозначить авто наклейкой с креслом.