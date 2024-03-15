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Лукашенко: Конституция стала народным документом
15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Конституция стала ориентиром для белорусов и поистине народным документом. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на
Во Дворец Независимости пригласили судей Конституционного суда, представителей политических партий, общественных организаций, депутатов, ученых, тех, кто внес вклад в становление суверенной страны. Это люди разных поколений и сфер деятельности.
Сегодня Конституция полностью отражает национальные интересы, подчеркнул Александр Лукашенко. На протяжении 30 лет в нее вносили поправки и изменения. Так, на референдуме в 2022 году белорусы проголосовали за обновленный закон. И там отражены актуальные запросы общества, заявил президент.
Конституция Беларуси была принята в 1994-м году Верховным Советом страны. В настоящее время в документе девять разделов, девять глав и 156 статей.
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Об этом президент Беларуси заявил на встрече в честь 30-летнего юбилея Основного закона.
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