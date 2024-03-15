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Лукашенко: Конституция стала народным документом

15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Конституция стала народным документом
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Конституция стала ориентиром для белорусов и поистине народным документом. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в честь 30-летнего юбилея Основного закона, передает «МИР 24».

Во Дворец Независимости пригласили судей Конституционного суда, представителей политических партий, общественных организаций, депутатов, ученых, тех, кто внес вклад в становление суверенной страны. Это люди разных поколений и сфер деятельности.

«Пусть Беларусь и молодое государство, но белорусы – абсолютно зрелая нация. Оспорить этот статус невозможно, как и то, что наша Конституция воплощает в себе достижения многих эпох. С одной стороны, этот документ – ровесник суверенной Беларуси. С другой – результат многовекового опыта развития правовых традиций, государственного строительства на нашей земле», – заявил белорусский лидер.

Сегодня Конституция полностью отражает национальные интересы, подчеркнул Александр Лукашенко. На протяжении 30 лет в нее вносили поправки и изменения. Так, на референдуме в 2022 году белорусы проголосовали за обновленный закон. И там отражены актуальные запросы общества, заявил президент.

«Люди увидели, что возросли риски потери института традиционной семьи, наших нравственных установок, исторической памяти, и поставили эти ценности под защиту на высочайшем уровне – уровне Основного Закона. Понятно, что мало прописать в правовых новеллах гарантии, ответственность, полномочия и так далее. Надо сделать их реальной практикой. Мы делаем», – подчеркнул Лукашенко.

Конституция Беларуси была принята в 1994-м году Верховным Советом страны. В настоящее время в документе девять разделов, девять глав и 156 статей.



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Об этом президент Беларуси заявил на встрече в честь 30-летнего юбилея Основного закона.
 
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