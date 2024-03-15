«Международный квартал» открыли на XXXI Минской книжной выставке-ярмарке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Книга – единственный незыблемый источник достоверной информации. Об этом заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов. 15 марта он открыл «Международный квартал» на международной книжной выставке-ярмарке в Минске.

Павильоны здесь превратились в настоящую карту мира. Тысячи книг более чем из 20 стран: от Южной Америки до ближнего востока и государств СНГ. Рекордное количество литературы представил Китай – почти две тысячи книг. Одним из основных участников стал Иран.

«Мы представили около 300 книг, которые переведены на русский язык. Всего в экспозиции более 500 экземпляров. Самое главное, что в этом году перевели на русский язык больше книг, чтобы они были доступны для читателей из Беларуси. В следующем году хотим принять еще более масштабное участие», – отметил чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Алиреза Санеи.

«Семь стран СНГ принимают традиционно участие. Странам, конечно, не просто, особенно странам дальнего зарубежья, принимать участие, поскольку есть определенные транспортно-логистические ограничения. У нас есть очень много людей в стране, которые изучают иностранные языки, которые хотят прикоснуться к современному слову на арабском языке, на форси, на испанском, на португальском, на китайском. Они приходят для того, чтобы получить эту книгу здесь», – заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов.

Международная книжная выставка-ярмарка в Минске проходит в 31 раз. В прошлом году ее посетили около 60 тысяч человек. Сейчас организаторы рассчитывают на еще больший интерес. Ведь Беларусь считается одной из самых читающих в мире стран.

Международная книжная выставка-ярмарка в Минске будет работать до 17 марта.