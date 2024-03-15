|
«Международный квартал» открыли на XXXI Минской книжной выставке-ярмарке
15.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Книга – единственный незыблемый источник достоверной информации. Об этом заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов. 15 марта он открыл «Международный квартал» на международной книжной выставке-ярмарке в Минске.
Павильоны здесь превратились в настоящую карту мира. Тысячи книг более чем из 20 стран: от Южной Америки до ближнего востока и государств СНГ. Рекордное количество литературы представил Китай – почти две тысячи книг. Одним из основных участников стал Иран.
«Семь стран СНГ принимают традиционно участие. Странам, конечно, не просто, особенно странам дальнего зарубежья, принимать участие, поскольку есть определенные транспортно-логистические ограничения. У нас есть очень много людей в стране, которые изучают иностранные языки, которые хотят прикоснуться к современному слову на арабском языке, на форси, на испанском, на португальском, на китайском. Они приходят для того, чтобы получить эту книгу здесь», – заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов.
Международная книжная выставка-ярмарка в Минске проходит в 31 раз. В прошлом году ее посетили около 60 тысяч человек. Сейчас организаторы рассчитывают на еще больший интерес. Ведь Беларусь считается одной из самых читающих в мире стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке представлены тысячи книг более чем из 20 стран: от Южной Америки до ближнего востока и государств СНГ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)