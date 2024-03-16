Александр Лукашенко рассказал о принципах власти в стране

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает 30-летие Конституции. По словам Александра Лукашенко, она дает возможность достойно жить, развиваться и чувствовать себя в безопасности, передает «МИР 24».

Президент рассказал о принципах власти в стране и привел в пример США, где под разговоры о демократии подавляются любые протесты. Лукашенко отмел претензии Запада к парламентским выборам в Беларуси.

«Некоторые говорят: «Вот знаете, там что-то не так было на каком-то участке. А вот эти тут «лукашисты» в горсовет или областные, районные советы пришли». А чего вы хотели? Вы же нас научили. Вы нас вообще подвели к тому, что мы должны жестко действовать, выстраивая вертикаль власти и формируя вокруг нее крепких людей. Вы же нам «демократию» подкинули, а сами по этому пути не пошли. Мы сегодня в этом уже убеждены», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Зашла речь и о приходе во власть нового поколения. Как пояснил президент, эту систему нужно выстроить предельно аккуратно.

«Это новые люди. Фактически во власти. Люди, показавшие себя патриотами, которые могут удержать страну, могут ее дальше совершенствовать. Совершенствуя, сохранить. Она все равно будет по жизни другой и будет совершенствоваться. Но я очень надеюсь, что это будут аккуратные, умные люди, которые, совершенствуя, будут идти от жизни. Это важнейший принцип – эволюционный принцип», – заявил белорусский лидер.

Уже в апреле на первое заседание соберется Всебелорусское народное собрание. Это новый орган в системе власти страны. И, как заявил Лукашенко, президенту придется с ним считаться.

«Один человек, какой бы он ни был, с такой жесткой властью, как у нас сейчас. Кто его знает, справится – не справится, поэтому, не мешая президенту, как я и ставил задачу перед Конституционной комиссией, он глава государства, он за многое будет отвечать, аккуратно найти ВНС должно свое место в нашем общественном устройстве. Это мы с вами должны сделать, поэтому будем говорить об этом на очередном Всебелорусском народном собрании», – подчеркнул Лукашенко.

Всебелорусское народное собрание будет насчитывать больше тысячи делегатов. Они займутся решением вопросов государственной важности.