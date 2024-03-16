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Мадонна для Pepsi и Eagles Of Death Metal для Nike. 5 легендарных песен, которые звучали в рекламе известных брендов
16.03.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Продвижение товаров при помощи музыки — идея далеко не новая. Как только появилась реклама на радио и телевидении, тут же зародилась профессия коммерческого композитора, который придумывает запоминающиеся мелодии, чтобы они ассоциировались с конкретным продуктом. Поначалу эти рекламные джинглы как будто не имели автора, поскольку популярная культура только развивалась. Компании не понимали, как можно заработать на громких именах. Музыка в рекламе должна запоминаться — это было единственное требование.
Первым использованием музыки в рекламе считается песня Have You Tried Wheaties?, которую выпустили в эфир накануне Рождества 1926 года маркетологи компании General Mills. Это уже классическая история успешной рекламы, но про исполнявших песню артистов никогда не упоминают. Однако постепенно рекламщики поняли, что можно заключать союзы с популярными исполнителями — компания получит хит, который закрепит ее узнаваемость, а музыканты смогут неплохо заработать.
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Madonna — Like A Prayer
Мадонна умеет создавать вокруг своих песен ореол громкого события. В этом ей помогал, конечно, не только талант, но и менеджер Фредди ДеМанн. Ему принадлежит идея в день развода певицы с актером Шоном Пенном в 1989 году объявить о беспрецедентном контракте с компанией Pepsi. Мадонна выпускает
Фанаты исполнительницы, как и крупные компании, впрочем, отнеслись к такой рекламе скептически. Им казалось, что настолько популярной артистке не нужно дополнительное сотрудничество с брендами, однако результат был потрясающим. По приблизительным оценкам, ролик посмотрело около 250 миллионов зрителей, что даже по современным меркам впечатляющее достижение. Именно успех сотрудничества Pepsi и Мадонны начал новую эру в маркетинге и брендировании, когда рекламные видео сопровождаются песней известного артиста.
Lenka — Everything At Once
Случались и ситуации, когда бренд выбирал подходящую для своей рекламной кампании песню от непопулярного исполнителя. Именно это и произошло, когда Microsoft решили презентовать новую операционную систему Windows 8 через рекламный ролик, где использовался фрагмент песни австралийской исполнительницы Lenka. Артистка хоть и набирала популярность, но назвать ее звездой мирового уровня точно было нельзя. Однако цепляющий мотив композиции, удачная промо-компания, а также несколько живых выступлений на презентациях Microsoft заставили карьеру певицы взлететь за считанные месяцы.
При этом наибольшую популярность
Клип на песню насчитывает 62 миллиона просмотров, а неофициальные загрузки той самой оригинальной рекламы на каналах, не связанных с Microsoft, также собирают десятки миллионов ностальгирующих зрителей.
Harry Chapin — Cat’s In the Cradle
У этой песни интересная история. Гарри Чапин — американский исполнитель, который создавал рок-, фолк- и поп-музыку в 70-х и 80-х. На постсоветском пространстве его песни не были особенно известны, однако в США наследие артиста живо до сих пор. Гарри Чапин также активно занимался благотворительностью, в том числе регулярно давал бесплатные концерты. К сожалению, именно по пути на один из таких концертов, из-за неисправности автомобиля и халатности другого водителя, музыкант трагически погиб, несмотря на все попытки его спасти.
Тем символичнее, что главный хит исполнителя, меланхоличная фолковая баллада
Трогательное видео было не только признано одним из лучших рекламных роликов 2015 года, но и принесло компании значительную прибыль. На следующий день после демонстрации «With Dad» акции Nissan выросли на 1,4%. Может показаться, что это совсем незначительная цифра, но для видео длинной чуть больше минуты, такое влияние удивительно.
Eagles Of Death Metal — Miss Alissa
Несмотря на название, эта группа не имеет никакого отношения к экстремальному вокалу и агрессивному чёрно-белому гриму. Музыканты из Eagles Of Death Metal играют классический хард-рок с небольшой долей кантри и группы The Doors — истинный продукт влияния музыкального наследия солнечной Калифорнии. Тем более, что название группы очевидно отсылает на группу The Eagles, которые записали бессмертный хит Hotel California. Несмотря на такой богатый культурный бэкграунд, нельзя сказать, что группа имеет мировую известность. В первую очередь они популярны у себя на родине. Тем неожиданнее было, что Nike выбрали их песню для одного из самых культовых рекламных роликов о футболе.
Конечно, «Winners Stays On» — так называется реклама, в которой была использована
M83 — Midnight City
Последняя песня в нашей подборке стала главной темой нескольких рекламных кампаний. M83 — это группа-парадокс, которая в один год может записать ностальгический, легкий около R&B альбом, потом создать эпический саундтрек для научно-фантастического блокбастера с Томом Крузом, а после — сделать пластинку, вдохновленную атмосферой старых игр из аркадных автоматов. Неизменной остается фантазия, с которой музыканты подходят к своей работе.
Но все же такие композиции трудно себе представить в рекламе — уж слишком они неформатные для телевидения и радио. Тем более сложно было ожидать, что
Но все же песня после выхода стала пользоваться популярностью в рекламе. Ее использовали такие бренды одежды, как Gucci, Victoria’s Secret, Renault, польское пиво Lech и даже Ariel. Песня транслировалась во время спортивных матчей, а также использовалась в художественных фильмах и сериалах. По словам создателя группы, Энтони Гонсалеса, он не имеет право раскрывать суммы рекламных контрактов, однако был заинтересован в том, чтобы передавать временные права на свою песню за достаточно символическую сумму, так как это помогало его музыке становиться популярнее.
Такой своеобразный альтруизм привел к тому, что M83 посотрудничали с большим количеством брендом, на чем, безусловно, заработали. Также Midnight City является самым успешным синглом группы с более чем миллиардом прослушиваний.
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Мадонна для Pepsi и Eagles Of Death Metal для Nike. 5 легендарных песен, которые звучали в рекламе известных брендов
Продвижение товаров при помощи музыки - идея далеко не новая. Как только появилась реклама на радио и телевидении, тут же зародилась профессия коммерческого...
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