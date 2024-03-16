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Лукашенко: Беларусь и дальше будет выстраивать свою политику самостоятельно
16.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отмечает День Конституции. Главному закону исполняется 30 лет. В последний раз дополнения внесли на референдуме в 2022 году. Сегодня на встрече во Дворце независимости Александр Лукашенко заявил: Конституция стала поистине народным документом, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Конституция – ровесница независимой Беларуси, но в ней – многовековой опыт предков, заявил Лукашенко. Документ не раз обновляли с учетом времени и запросов общества и параллельно создавали государство.
Основной закон писали в сложных условиях, напомнил глава государства. В стране был кризис, а в кулуарах власти – борьба за портфели. Многие политики выступали за создание парламентской республики, но национальные интересы тогда отошли бы на второй план, рассказал Александр Лукашенко.
Президент привел цифры и факты. За три десятилетия зарплаты выросли в 12 раз. В Беларуси один из самых низких уровней бедности и безработицы. Такая динамика идет вразрез с планами Запада, заявил Лукашенко, но Беларусь и дальше будет выстраивать свою политику самостоятельно, хотя некоторые ее и считают «недостаточно демократичной».
Возможность достойно жить и развиваться закрепили в Конституции, подчеркнул белорусский лидер. Поправки в основной закон приняли два года назад на референдуме. Новые ориентиры и правила обсуждали всей страной. И они, по словам президента, нацелены на далекую перспективу.
Разговор о будущем продолжится на Всебелорусском народном собрании. Этот новый орган власти закрепили в Конституции. Представители разных слоев общества теперь будут сообща решать, каким путем идти дальше.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что соблюдение норм и принципов основного закона будет способствовать динамичному развитию страны.
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Беларусь отмечает День Конституции. Главному закону республики исполняется 30 лет.
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