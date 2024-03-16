Лукашенко: Беларусь и дальше будет выстраивать свою политику самостоятельно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает День Конституции. Главному закону исполняется 30 лет. В последний раз дополнения внесли на референдуме в 2022 году. Сегодня на встрече во Дворце независимости Александр Лукашенко заявил: Конституция стала поистине народным документом, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Конституция – ровесница независимой Беларуси, но в ней – многовековой опыт предков, заявил Лукашенко. Документ не раз обновляли с учетом времени и запросов общества и параллельно создавали государство.

«Следуя основному закону, практически с нуля выстроили сбалансированную и эффективную вертикаль управления. Не сразу, не без эмоций. Сегодня, если говорить о Конституции, мы видим отражающий наши национальные интересы документ, но это сегодня», – рассказал президент.

Основной закон писали в сложных условиях, напомнил глава государства. В стране был кризис, а в кулуарах власти – борьба за портфели. Многие политики выступали за создание парламентской республики, но национальные интересы тогда отошли бы на второй план, рассказал Александр Лукашенко.

«Вспоминая тот период, я в очередной раз хочу поблагодарить народ. Народ, который поверил нам – романтикам. Народ сделал выбор в пользу сильной власти. За кордоном только ленивый не называл Лукашенко диктатором. Пусть называют. Важно то, что мы в результате имеем», – отметил белорусский лидер.

Президент привел цифры и факты. За три десятилетия зарплаты выросли в 12 раз. В Беларуси один из самых низких уровней бедности и безработицы. Такая динамика идет вразрез с планами Запада, заявил Лукашенко, но Беларусь и дальше будет выстраивать свою политику самостоятельно, хотя некоторые ее и считают «недостаточно демократичной».

«Если выбирать между благосклонностью западноевропейских политиков и качеством жизни белорусов, нашим национальным достоинством и суверенитетом, то выбор очевиден», – заявил Лукашенко.

Возможность достойно жить и развиваться закрепили в Конституции, подчеркнул белорусский лидер. Поправки в основной закон приняли два года назад на референдуме. Новые ориентиры и правила обсуждали всей страной. И они, по словам президента, нацелены на далекую перспективу.

«Мы сделали все, чтобы наши дети смогли превзойти эти достижения и успехи. Будем помогать и дальше. Теперь дело за новыми поколениями. Скажу больше – несмотря на сегодняшние трудности и все перипетии, у меня есть веские основания уверенно смотреть в будущее», – добавил президент.

Разговор о будущем продолжится на Всебелорусском народном собрании. Этот новый орган власти закрепили в Конституции. Представители разных слоев общества теперь будут сообща решать, каким путем идти дальше.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что соблюдение норм и принципов основного закона будет способствовать динамичному развитию страны.