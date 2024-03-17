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Новые правила вождения электросамокатов установили в Беларуси
17.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси открыли сезон электросамокатов. Для владельцев и пользователей экологичного транспорта в этом году появились новые правила, рассказала корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.
Пройти техосмотр должен каждый электросамокат. Перед выездом в город в мастерской проверяют исправность тормозов и руля – это безопасность.
Покупать собственный электродевайс необязательно. Можно взять напрокат. Минута аренды – 26 белорусских копеек (это семь российских рублей). Новички должны пройти экспресс-обучение по приложению или записаться в школы вождения.
Допустимая скорость – 25 километров в час. Ездить нужно по велодорожкам. Если их нет – по тротуарам. Здесь приоритет пешеходам.
Управлять электродевайсом в нетрезвом виде запрещено. За нарушение правил – штраф до 320 белорусских (девяти тысяч российских рублей). Возможна и уголовная ответственность, если по вине водителя электросамоката пострадал человек.
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Допустимая скорость – 25 километров в час. Ездить нужно по велодорожкам.
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