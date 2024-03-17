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Новые правила вождения электросамокатов установили в Беларуси

17.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые правила вождения электросамокатов установили в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси открыли сезон электросамокатов. Для владельцев и пользователей экологичного транспорта в этом году появились новые правила, рассказала корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Пройти техосмотр должен каждый электросамокат. Перед выездом в город в мастерской проверяют исправность тормозов и руля – это безопасность.

«Бывает, что происходит некоторая коррозия металла. Это свойственно задним тормозным барабанам или подшипникам рамы. Для этого осуществляется определенное ТО, то есть либо замена барабана, либо его восстановление. Также с подшипниками рамы осуществляется замена», – отметил механик Стефан Корженевич.

Покупать собственный электродевайс необязательно. Можно взять напрокат. Минута аренды – 26 белорусских копеек (это семь российских рублей). Новички должны пройти экспресс-обучение по приложению или записаться в школы вождения.

«Мы организуем школы вождения, где благодаря специальному оборудованию и нашим архитектурным формам, мы моделируем разные сценарии движения в городе. Где обучаем всех желающих, как ездить на самокате, как брать его в аренду, как завершить аренду, как быть безопасным для себя и других участников движения и пешеходов», – сообщил заместитель директора кикшеринговой компании Александр Каледа.

Допустимая скорость – 25 километров в час. Ездить нужно по велодорожкам. Если их нет – по тротуарам. Здесь приоритет пешеходам.

«Будут дополнены зоны, которые запрещены для движения средств персональной мобильности. В частности, это площадь Якуба Коласа. Они будут обозначены техническими средствами организации дорожного движения – дорожными знаками», – отметил заместитель начальника Управления ГАИ Городского управления внутренних дел Мингорисполкома Денис Ливанович.

Управлять электродевайсом в нетрезвом виде запрещено. За нарушение правил – штраф до 320 белорусских (девяти тысяч российских рублей). Возможна и уголовная ответственность, если по вине водителя электросамоката пострадал человек.



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Допустимая скорость – 25 километров в час. Ездить нужно по велодорожкам.
 
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