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Изменения в найме сотрудников, «контрсанкции» и секреты продаж: новости бизнеса за 11-17 марта 2024 года
17.03.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Нюансы покупки готового бизнеса, шоколадные подарки и музыка в рекламе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Палата Представителей Беларуси приняла в первом чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам занятости населения». Одно из новшеств касается порядка размещения информации о свободных рабочих местах. В случае вступления в силу этих изменений наниматели будут обязаны в первую очередь размещать сведения о поиске сотрудников в Общереспубликанском банке вакансий. Юрист SBH Law Offices Екатерина Орочко
В качестве «контрсанкций» против недружественных стран Беларусь вводит повышенную ставку налога на дивиденды и приостанавливает действие налоговых договоров в отношении дивидендов, процентов и продажи имущества. Что это значит для бизнеса,
Полезное для бизнеса
Серийный предприниматель и сo-founder в TESLASUIT Дмитрий Михальчук постоянно колесит по миру в поисках новых идей и технологий. Сам себя он называет «пчелкой», которая опыляет предпринимателей в разных странах перенося идеи от одних людей к другим. Дмитрий уже 28 лет в хайтек-бизнесе, 15 — в венчурном финансировании, и 10 — в стартап-инвестициях. За эти годы он
Покупать готовый бизнес не проще, чем создавать его с нуля, иногда даже труднее. Необходимо отслеживать неэффективные методы работы, «разруливать» накопившиеся проблемы, находить общий язык с сотрудниками. Это требует сил, решительности и четкой стратегии. Изменения в компании могут встретить сопротивление у директоров, рядовых сотрудников. Как справиться с такими трудностями готового бизнеса,
Собрали
Истории бизнеса
Наталья Миранчук 17 лет делала проекты для мам и малышей, держала в своих руках более 3500 новорожденных, не побоялась переехать на Кипр с двумя маленькими детьми, а два года назад начала строить «единорога». Основательница стартапа по психоэмоциональной поддержке женщин Soula, которая недавно вошла в топ-20 Women in Tech на Кипре по версии Forbes,
Екатерина Симоненко училась на экономиста и не думала, что станет разбираться во всех тонкостях шоколадного дела, но вот уже 6 лет руководит шоколадной мануфактурой, обучает шоколатье и на мастер-классах учит белорусов вникать в разницу начинок пралине и соленая карамель. С чего началось эта история, какие трудности и кризисы пришлось пережить,
Доля e-commerce продолжает расти стремительными темпами: в 2022 году ее процент от рынка ретейла составлял 15%, в 2023 году — уже 19%, а к 2027 году, по прогнозам экспертов, эта цифра должна увеличиться до 25%. Самыми популярными маркетплейсами являются Wildberies и Ozon, объем продаж на которых каждый год увеличивается вдвое. Друзья Никита Чивель и Алексей Капитанов смогли вовремя уловить этот тренд и построить бизнес по продвижению товаров на маркетплейсах. Им по 19 лет, но они уже зарабатывают больше, чем их преподаватели в университете. «Про бизнес»
Необычное для бизнеса
Первым использованием музыки в рекламе считается песня Have You Tried Wheaties?, которую выпустили в эфир накануне Рождества 1926 года маркетологи компании General Mills. Это уже классическая история успешной рекламы, но про исполнявших песню артистов никогда не упоминают. Однако постепенно рекламщики поняли, что можно заключать союзы с популярными исполнителями — компания получит хит, который закрепит ее узнаваемость, а музыканты смогут неплохо заработать.
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Изменения в найме сотрудников, «контрсанкции» и секреты продаж: новости бизнеса за 11-17 марта 2024 года
Нюансы покупки готового бизнеса, шоколадные подарки и музыка в рекламе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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