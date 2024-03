Изменения в найме сотрудников, «контрсанкции» и секреты продаж: новости бизнеса за 11-17 марта 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Нюансы покупки готового бизнеса, шоколадные подарки и музыка в рекламе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Палата Представителей Беларуси приняла в первом чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам занятости населения». Одно из новшеств касается порядка размещения информации о свободных рабочих местах. В случае вступления в силу этих изменений наниматели будут обязаны в первую очередь размещать сведения о поиске сотрудников в Общереспубликанском банке вакансий. Юрист SBH Law Offices Екатерина Орочко объяснила , как это может повлиять на бизнес и что нужно будет делать компаниям.

В качестве «контрсанкций» против недружественных стран Беларусь вводит повышенную ставку налога на дивиденды и приостанавливает действие налоговых договоров в отношении дивидендов, процентов и продажи имущества. Что это значит для бизнеса, рассказал адвокат по налогам (МГКА), автор телеграм-канала «Налоги, бизнес и рок-н-ролл» Роман Шпаковский.

Полезное для бизнеса

Серийный предприниматель и сo-founder в TESLASUIT Дмитрий Михальчук постоянно колесит по миру в поисках новых идей и технологий. Сам себя он называет «пчелкой», которая опыляет предпринимателей в разных странах перенося идеи от одних людей к другим. Дмитрий уже 28 лет в хайтек-бизнесе, 15 — в венчурном финансировании, и 10 — в стартап-инвестициях. За эти годы он научился хорошо продавать сложные продукты .

Покупать готовый бизнес не проще, чем создавать его с нуля, иногда даже труднее. Необходимо отслеживать неэффективные методы работы, «разруливать» накопившиеся проблемы, находить общий язык с сотрудниками. Это требует сил, решительности и четкой стратегии. Изменения в компании могут встретить сопротивление у директоров, рядовых сотрудников. Как справиться с такими трудностями готового бизнеса, поделилась Ругия Кенгерли , совладелец сети «Зеленая аптека», «Зеленая крама» и медицинских центров «Эксана».

Собрали 5 действенных приемов , которые помогут эффективно вести бизнес-переговоры, а еще поговорили о том, как избежать конфликтов в переговорах .

Истории бизнеса

Наталья Миранчук 17 лет делала проекты для мам и малышей, держала в своих руках более 3500 новорожденных, не побоялась переехать на Кипр с двумя маленькими детьми, а два года назад начала строить «единорога». Основательница стартапа по психоэмоциональной поддержке женщин Soula, которая недавно вошла в топ-20 Women in Tech на Кипре по версии Forbes, рассказала «Про бизнес» о пути в предпринимательство, профилактике выгорания и о том, каково быть женщиной-фаундером.

Екатерина Симоненко училась на экономиста и не думала, что станет разбираться во всех тонкостях шоколадного дела, но вот уже 6 лет руководит шоколадной мануфактурой, обучает шоколатье и на мастер-классах учит белорусов вникать в разницу начинок пралине и соленая карамель. С чего началось эта история, какие трудности и кризисы пришлось пережить, читайте здесь .

Доля e-commerce продолжает расти стремительными темпами: в 2022 году ее процент от рынка ретейла составлял 15%, в 2023 году — уже 19%, а к 2027 году, по прогнозам экспертов, эта цифра должна увеличиться до 25%. Самыми популярными маркетплейсами являются Wildberies и Ozon, объем продаж на которых каждый год увеличивается вдвое. Друзья Никита Чивель и Алексей Капитанов смогли вовремя уловить этот тренд и построить бизнес по продвижению товаров на маркетплейсах. Им по 19 лет, но они уже зарабатывают больше, чем их преподаватели в университете. «Про бизнес» узнал, в чем их секрет и как им удалось выстроить работающую систему в своей компании MarketMate.

Необычное для бизнеса