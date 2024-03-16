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Минск ввел запрет на ввоз ряда товаров из Литвы

16.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск ввел запрет на ввоз ряда товаров из Литвы
 Фото: МТРК «Мир»

Решение Минска запретить ввоз из Литвы ряда товаров не касается физических лиц. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает «МИР 24».

Накануне правительство запретило ввоз одежды, продуктов питания, шин и покрышек. Это ответ Минска на санкции Вильнюса. При этом полностью импорт из Литвы не перекроют. Ввозить товары нельзя только через общий участок границы.

«Ограничение на поставки промышленных партий товаров. Всего их в Беларусь было ввезено в прошлом году на сумму около 150 миллионов долларов и общим весом порядка 60 тысяч тонн грузов. Но это не значит, что эти грузы не попадут к нам. Они просто пойдут по другому логистическому маршруту. Не мы первые совершили шаги, которые осложняют ситуацию на границе. Вы прекрасно знаете, что из ранее действующих шести пунктов пропуска на настоящий момент функционируют лишь два», – сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Запрещено ввозить не только приобретенные, но и произведенные в Литве товары. Ранее подобный импорт не превышал шести миллионов долларов в год. Головченко отметил, что новая мера никак не отразится на экономике Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Накануне правительство запретило ввоз одежды, продуктов питания, шин и покрышек.
 
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