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Минск ввел запрет на ввоз ряда товаров из Литвы
16.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Решение Минска запретить ввоз из Литвы ряда товаров не касается физических лиц. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает «МИР 24».
Накануне правительство запретило ввоз одежды, продуктов питания, шин и покрышек. Это ответ Минска на санкции Вильнюса. При этом полностью импорт из Литвы не перекроют. Ввозить товары нельзя только через общий
Запрещено ввозить не только приобретенные, но и произведенные в Литве товары. Ранее подобный импорт не превышал шести миллионов долларов в год. Головченко отметил, что новая мера никак не отразится на экономике Беларуси.
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Накануне правительство запретило ввоз одежды, продуктов питания, шин и покрышек.
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