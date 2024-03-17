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Марина Василевская поделилась впечатлениями о подготовке к полету на МКС
17.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Байконуре завершили общую сборку ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем. 21 марта он доставит на МКС экипаж очередной экспедиции. Впервые в его составе первая белоруска Марина Василевская, передает телеканал «МИР 24».
Космонавты активно готовятся к полету. Основной и дублирующий экипажи провели занятия с бортовой документацией и отработали сближение на тренажере. Нашлось время и на отдых: игру в шахматы, бильярд и настольный теннис.
По традиции
Василевская по профессии бортпроводница, работает в белорусской авиакомпании. Ее дублер Анастасия Ленкова – врач, работает в Минске в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии.
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Члены экипажа провели занятия с бортовой документацией и отработали сближение на тренажере.
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