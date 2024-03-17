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Марина Василевская поделилась впечатлениями о подготовке к полету на МКС

17.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Байконуре завершили общую сборку ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем. 21 марта он доставит на МКС экипаж очередной экспедиции. Впервые в его составе первая белоруска Марина Василевская, передает телеканал «МИР 24».

Космонавты активно готовятся к полету. Основной и дублирующий экипажи провели занятия с бортовой документацией и отработали сближение на тренажере. Нашлось время и на отдых: игру в шахматы, бильярд и настольный теннис.

«Мне понравилось все, потому что для меня все новое. И такой этап в жизни невероятно ответственный для меня и для моей страны, поэтому я черпаю все, что только можно. И благодарю за все, что со мной происходит», – сказала участник космического полета основного экипажа (Беларусь) Марина Василевская.

По традиции основной и дублирующий экипажи отправились на Аллею Космонавтов, где уже высажено не меньше 300 именных деревьев. Теперь появилось еще несколько от участников новой экспедиции. Олег Новицкий и Марина Василевская пробудут на орбите около двух недель и вернутся 2 апреля. На МКС представительница Беларуси будет проводить исследования в биомедицинской сфере, в области технологий по выращиванию растений в космосе.

Василевская по профессии бортпроводница, работает в белорусской авиакомпании. Ее дублер Анастасия Ленкова – врач, работает в Минске в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии.



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Теги: Минск
 
 
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Члены экипажа провели занятия с бортовой документацией и отработали сближение на тренажере.
 
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