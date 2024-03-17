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Полтора миллиона растений украсят Минск в этом году

17.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Полтора миллиона растений украсят Минск в этом году
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске начали высаживать деревья и кустарники. В этом году белорусскую столицу украсят полтора миллиона растений. Появятся в городе и новые цветочные композиции-аллеи и парковые зоны, рассказывает «МИР 24» Каролина Волкович.

О цветах Наталья Севрюкова заботится, как о детях: кормит, поит, следит, чтобы не мерзли. Сейчас рассаживает и укореняет черенки. В апреле цветы должны быть готовы к высадке.

«Я, например, очень довольна, что ассортимент расширяется. Бегония Элатиор будет, калибрахоа будет. Много будет цветов, все красивые, все устойчивые», – рассказала бригадир цветоводов в Минском парниково-тепличном комбинате Наталья Севрюкова.

Часть цветов выращивают с декабря. В этом месяце посеяли «шустрые» виды. Для городских клумб цветоводы выбирают однолетние сорта, которые не боятся столичной пыли и грязи.

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«На данный момент уже готово более 100 тысяч виолы. Это раннецветущее растение, которое будет реализовываться городу в первых числах апреля, возможно. Также сурфинии, бегонии – около полумиллиона растений уже готово к отгрузке», – сообщил заместитель генерального директора по производству Минского парниково-тепличного комбината Андрей Морозов.

В этом году в Минске высадят более трех тысяч деревьев. Часть уже приживается вдоль кольцевой дороги, в парках и скверах. Помогут столице вздохнуть и 20 тысяч кустарников.

«Из деревьев это в основном ясени, вдоль улично-дорожной сети. Из кустарников это и красивоцветущие кустарники, и вечнозеленые кустарники. Также мы планируем в весенний период высадить около 15,5 тысячи кустовых роз. В том году мы эту практику начали, в этом году продолжаем», – рассказала заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя» Екатерина Короткина.

Присоединиться к весеннему благоустройству приглашают и жителей столицы. Стартовал месячник по наведению порядка. В планах – убрать около 9,5 тысячи гектаров. Акцию завершит республиканский субботник.

Жители столицы могут и сами посадить дерево. Для этого нужно обратиться в Минскзеленстрой.



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Теги: Минск
 
 
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Присоединиться к весеннему благоустройству приглашают и жителей столицы. Стартовал месячник по наведению порядка.
 
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