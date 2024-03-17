Полтора миллиона растений украсят Минск в этом году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске начали высаживать деревья и кустарники. В этом году белорусскую столицу украсят полтора миллиона растений. Появятся в городе и новые цветочные композиции-аллеи и парковые зоны, рассказывает «МИР 24» Каролина Волкович.

О цветах Наталья Севрюкова заботится, как о детях: кормит, поит, следит, чтобы не мерзли. Сейчас рассаживает и укореняет черенки. В апреле цветы должны быть готовы к высадке.

«Я, например, очень довольна, что ассортимент расширяется. Бегония Элатиор будет, калибрахоа будет. Много будет цветов, все красивые, все устойчивые», – рассказала бригадир цветоводов в Минском парниково-тепличном комбинате Наталья Севрюкова.

Часть цветов выращивают с декабря. В этом месяце посеяли «шустрые» виды. Для городских клумб цветоводы выбирают однолетние сорта, которые не боятся столичной пыли и грязи.

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