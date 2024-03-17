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Полтора миллиона растений украсят Минск в этом году
17.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске начали высаживать деревья и кустарники. В этом году белорусскую столицу украсят полтора миллиона растений. Появятся в городе и новые цветочные композиции-аллеи и парковые зоны, рассказывает «МИР 24» Каролина Волкович.
О цветах Наталья Севрюкова заботится, как о детях: кормит, поит, следит, чтобы не мерзли. Сейчас рассаживает и укореняет черенки. В апреле цветы должны быть готовы к высадке.
Часть цветов выращивают с декабря. В этом месяце посеяли «шустрые» виды. Для городских клумб цветоводы выбирают однолетние сорта, которые не боятся столичной пыли и грязи.
В этом году в Минске высадят более трех тысяч деревьев. Часть уже приживается вдоль кольцевой дороги, в парках и скверах. Помогут столице вздохнуть и 20 тысяч кустарников.
Присоединиться к весеннему благоустройству приглашают и жителей столицы. Стартовал месячник по наведению порядка. В планах – убрать около 9,5 тысячи гектаров. Акцию завершит республиканский субботник.
Жители столицы могут и сами посадить дерево. Для этого нужно обратиться в Минскзеленстрой.
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Присоединиться к весеннему благоустройству приглашают и жителей столицы. Стартовал месячник по наведению порядка.
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