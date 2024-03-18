Премия «Номер один» выходит на международный рынок

Источник материала: ProBusiness





Премия «Номер один» становится глобальным международным событием для брендов № 1 в СНГ и восточных странах.

Призеры и победители будут определены в ходе масштабного онлайн-голосования потребителей, жюри и оргкомитета с 15 по 25 марта для брендов, реализуемых в Беларуси, и с 1 по 15 апреля для восточных стран и СНГ.

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Почему стоит участвовать и голосовать ?

Оргкомитет и Жюри изучают рынок и составляют номинации в течение года самостоятельно, без платных взносов участников, а значит рейтинги не формируются среди тех, кто заплатил.

Потребители и бренды получают честные итоги голосования.

Рейтинги по итогам голосования помогают требовательным покупателям сокращать время поиска и выбора лучших брендов.

Золотые медали премии «Номер один» - привлекают внимание потребителей офлайн и онлайн.

Победа в премии «Номер один» создаёт инфоповд, вызывает доверие, повышает лояльность.

Быть номинированным на премию «Номер один» почетно, а выиграть престижно!

Торжественная церемония награждения победителей запланирована на 27 июня в формате GARDEN PARTY с симфоническим оркестром, большой выставочной зоной, лаунж-зоной и видеотрансляцией.

Приглашаем амбициозные бренды и компании, а также потребителей к голосованию с 15 по 25 марта на сайте рейтингов и обзоров MyTop.by!





Сайт голосования Mytop.by

Сайт организата премии «Номер один» https://premium-n-one.com/

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