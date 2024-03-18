|
Премия «Номер один» выходит на международный рынок
18.03.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Премия «Номер один» становится глобальным международным событием для брендов № 1 в СНГ и восточных странах.
Призеры и победители будут определены в ходе масштабного
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Почему стоит участвовать и голосовать ?
Торжественная церемония награждения победителей запланирована на 27 июня в формате GARDEN PARTY с симфоническим оркестром, большой выставочной зоной, лаунж-зоной и видеотрансляцией.
Приглашаем амбициозные бренды и компании, а также потребителей к голосованию с 15 по 25 марта на сайте рейтингов и обзоров MyTop.by!
Сайт голосования
Сайт организата премии «Номер один»
Контакты в WhatsApp, Telegram
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приглашаем амбициозные бренды и компании, а также потребителей к голосованию с 15 по 25 марта на сайте рейтингов и обзоров MyTop.by!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)