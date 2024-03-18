На выборах президента России в Беларуси работают шесть избирательных участков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Голосуют на выборах президента россияне и за рубежом. В Беларуси работают несколько избирательных участков. Как организовали голосование, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Избирательный участок в Минске открылся на территории посольства. Здесь многолюдно с восьми утра. Очередь из желающих проголосовать растянулась на несколько десятков метров. Всего для россиян в каждом регионе Беларуси работают шесть пунктов для голосования.

В Беларуси проживают более 50 тысяч россиян. Проголосовать могут и туристы – достаточно лишь показать паспорт. Многие приходят семьями. Елена Чиж отдала голос вместе с дочерью. В Минск они приехали на время отпуска.

«Мы приехали к моему родному брату буквально на неделю. В Республике Татарстан мы взяли открепительный талон, то есть зафиксировали, что мы будем голосовать по месту пребывания в данный момент. Это как гражданский долг, мы всегда голосовали и голосуем», – рассказала гражданка России Елена Чиж.

«Мы все голосуем, каждый со своей точки зрения, но каждый человек хочет какого-то светлого, хорошего, счастливого будущего. Это важный день, потому что люди проявляют свою позицию, свое видение России», – отметил гражданин России Антон Землянов.

Определиться с кандидатом можно на месте. На стендах – основная информация о работе, доходах, имуществе, образовании и семейном положении. За ходом голосования на избирательных участках следят независимые наблюдатели. В посольстве их несколько.

«Условия созданы: у них есть стол, стулья и полный обзор на участок, где идет голосование. Не было замечаний. Мы видим активность, здесь у нас организовано 20 рабочих мест для членов избирательной комиссии, все они заняты. Процесс идет очень активно», – сообщил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов.

Оставить свой голос можно, не выходя из квартиры. Такая функция доступна для тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья. К ним с урной придут члены избирательной комиссии. Воспользоваться электронным голосованием проживающие в Беларуси россияне не могут.

Работать избирательные участки будут до 20:00. После – урны вскроют в присутствии наблюдателей. Пересчитают голоса и отправят результаты в Москву. Белорусы в качестве наблюдателей следят за ходом голосования на участках в России. Они вошли в состав миссии наблюдателей от СНГ.