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На выборах президента России в Беларуси работают шесть избирательных участков
18.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Избирательный участок в Минске открылся на территории посольства. Здесь многолюдно с восьми утра. Очередь из желающих проголосовать растянулась на несколько десятков метров. Всего для россиян в каждом регионе Беларуси работают шесть пунктов для голосования.
В Беларуси проживают более 50 тысяч россиян. Проголосовать могут и туристы – достаточно лишь показать паспорт. Многие приходят семьями. Елена Чиж отдала голос вместе с дочерью. В Минск они приехали на время отпуска.
«Мы все голосуем, каждый со своей точки зрения, но каждый человек хочет какого-то светлого, хорошего, счастливого будущего. Это важный день, потому что люди проявляют свою позицию, свое видение России», – отметил гражданин России Антон Землянов.
Определиться с кандидатом можно на месте. На стендах – основная информация о работе, доходах, имуществе, образовании и семейном положении. За ходом голосования на избирательных участках следят независимые наблюдатели. В посольстве их несколько.
Оставить свой голос можно, не выходя из квартиры. Такая функция доступна для тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья. К ним с урной придут члены избирательной комиссии. Воспользоваться электронным голосованием проживающие в Беларуси россияне не могут.
Работать избирательные участки будут до 20:00. После – урны вскроют в присутствии наблюдателей. Пересчитают голоса и отправят результаты в Москву. Белорусы в качестве наблюдателей следят за ходом голосования на участках в России. Они вошли в состав миссии наблюдателей от СНГ.
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Проголосовать могут граждане России, которые живут в республике, а также туристы.
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