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Курс сердечно-легочной реанимации пройдут школьники в Беларуси
18.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Запусти сердце» – проект с таким названием стартовал в Беларуси. Около 20 тысяч школьников пройдут курс сердечно-легочной
В критической ситуации они смогут оказывать первую помощь. Обучение и теоретическое, и практическое. Школьники тренируются на манекенах – делают искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Своим опытом с ними делятся квалифицированные врачи.
«Они познакомятся с оборудованием симуляционных центров, с профессией врачей-реаниматологов, работников медицинских учреждений. И мы осознаем вместе с коллегами из Министерства здравоохранения, что это является прямой профориентацией», – отметил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.
В проекте задействовано два десятка клиник по всей стране. Акция проходит каждую субботу и завершится в начале мая.
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В критической ситуации они смогут оказывать первую помощь. Своим опытом с подростками делятся квалифицированные врачи.
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