Курс сердечно-легочной реанимации пройдут школьники в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Запусти сердце» – проект с таким названием стартовал в Беларуси. Около 20 тысяч школьников пройдут курс сердечно-легочной реанимации , сообщает «МИР 24».

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В критической ситуации они смогут оказывать первую помощь. Обучение и теоретическое, и практическое. Школьники тренируются на манекенах – делают искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Своим опытом с ними делятся квалифицированные врачи.



«Это важно каждому человеку: взрослому, молодому, опытному, в преклонном возрасте, потому что самая основная задача – это жизнь, спасти жизнь. И это задача не только тех людей, которые имеют специальное медицинское образование. Поэтому вот основная цель и задача акции «Запусти сердце» – обучить как можно больше людей», – рассказала главный врач Республиканского клинического медцентра Управления делами президента Беларуси Ирина Абельская.

«Они познакомятся с оборудованием симуляционных центров, с профессией врачей-реаниматологов, работников медицинских учреждений. И мы осознаем вместе с коллегами из Министерства здравоохранения, что это является прямой профориентацией», – отметил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.

В проекте задействовано два десятка клиник по всей стране. Акция проходит каждую субботу и завершится в начале мая.