Лукашенко по телефону поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского политика.

Выборы президента России – 2024 в цифрах и фактах

Лукашенко от имени всего белорусского народа и себя «поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах». По словам Лукашенко, Путин поблагодарил его за организацию голосования на выборах президента России в республике.

Позднее в ходе совещания Лукашенко назвал ошеломляющим результат, с которым российский лидер выиграл выборы.