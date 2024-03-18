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Лукашенко по телефону поздравил Путина с убедительной победой на выборах

18.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского политика.

Выборы президента России – 2024 в цифрах и фактах

Лукашенко от имени всего белорусского народа и себя «поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах». По словам Лукашенко, Путин поблагодарил его за организацию голосования на выборах президента России в республике.

Позднее в ходе совещания Лукашенко назвал ошеломляющим результат, с которым российский лидер выиграл выборы.

Ранее Путина с победой на выборах поздравили президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев соответственно.



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Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского политика.
 
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