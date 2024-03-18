|
Лукашенко назвал ошеломляющим результат выборов президента России
18.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Глава Беларуси назвал подготовку кампании блестящей и поручил изучить ее, передает «МИР 24».
«Выборы прошли, как нигде, организованно. Как бы ни пытались нас тут качнуть и с Запада. Очень хорошие результаты. Посольство России очень хорошо работало в контакте с нашими должностными лицами. Конечно, результат ошеломляющий. И явка же высокая была», – оценил выборы в России президент Беларуси.
О подробностях телефонного разговора с Путиным белорусский лидер рассказал в начале совещания во Дворце независимости. Там обсудили
«Это седьмой созыв, можно сказать. Но он особенный. Он конституционный. Поэтому очень важно и внешне, и по содержанию провести его на самом высоком уровне. Это и торжественно должно быть, и самое главное – содержательно. Чтобы было, как выборы в России – комар носа не подточит», – подчеркнул Лукашенко.
Заседание Всебелорусского народного собрания состоится в конце апреля. Сейчас идет процесс выдвижения кандидатов в делегаты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Беларуси высоко оценил подготовку кампании и поручил изучить ее.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)