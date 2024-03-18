Лукашенко назвал ошеломляющим результат выборов президента России

О подробностях телефонного разговора с Путиным белорусский лидер рассказал в начале совещания во Дворце независимости. Там обсудили подготовку к Всебелорусскому народному собранию . Это новый орган власти в стране. Согласно поправкам в Конституцию, народному собранию предстоит принимать такие решения, с которыми будет считаться и глава государства.

«Это седьмой созыв, можно сказать. Но он особенный. Он конституционный. Поэтому очень важно и внешне, и по содержанию провести его на самом высоком уровне. Это и торжественно должно быть, и самое главное – содержательно. Чтобы было, как выборы в России – комар носа не подточит», – подчеркнул Лукашенко.

Заседание Всебелорусского народного собрания состоится в конце апреля. Сейчас идет процесс выдвижения кандидатов в делегаты.