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Лукашенко назвал ошеломляющим результат выборов президента России

18.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назвал ошеломляющим результат выборов президента России
 Фото: Сайт президента России

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Глава Беларуси назвал подготовку кампании блестящей и поручил изучить ее, передает «МИР 24».

«Выборы прошли, как нигде, организованно. Как бы ни пытались нас тут качнуть и с Запада. Очень хорошие результаты. Посольство России очень хорошо работало в контакте с нашими должностными лицами. Конечно, результат ошеломляющий. И явка же высокая была», – оценил выборы в России президент Беларуси.

Выборы президента России – 2024 в цифрах и фактах

О подробностях телефонного разговора с Путиным белорусский лидер рассказал в начале совещания во Дворце независимости. Там обсудили подготовку к Всебелорусскому народному собранию. Это новый орган власти в стране. Согласно поправкам в Конституцию, народному собранию предстоит принимать такие решения, с которыми будет считаться и глава государства.

«Это седьмой созыв, можно сказать. Но он особенный. Он конституционный. Поэтому очень важно и внешне, и по содержанию провести его на самом высоком уровне. Это и торжественно должно быть, и самое главное – содержательно. Чтобы было, как выборы в России – комар носа не подточит», – подчеркнул Лукашенко.

Заседание Всебелорусского народного собрания состоится в конце апреля. Сейчас идет процесс выдвижения кандидатов в делегаты.



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Глава Беларуси высоко оценил подготовку кампании и поручил изучить ее.
 
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