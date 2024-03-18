Верховный суд Беларуси вынес приговор участнику сожжения Хатыни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Верховный суд Беларуси вынес приговор карателю времен Великой Отечественной войны. Владимир Катрюк сотрудничал с немецкими оккупантами, был одним из участников сожжения Хатыни, а после сбежал в Канаду. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Признать виновным в геноциде – такой приговор Владимиру Катрюку вынес Верховый суд Беларуси. Действовал Катрюк в составе 118-го карательного украинского батальона. Был причастен к сожжению самой известной белорусской деревни – Хатыни. Тогда погибли 149 человек.

После войны преступник скрылся в Канаде . Оттава так и не ответила на требования депортировать карателя для честного суда. Теперь наказать его невозможно. Катрюк умер девять лет назад в 93 года. Расследовать это дело белорусам помогли наработки российских коллег.

Что на самом деле произошло 22 марта 1943 года в Хатыни?