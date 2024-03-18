ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Верховный суд Беларуси вынес приговор участнику сожжения Хатыни

18.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Верховный суд Беларуси вынес приговор участнику сожжения Хатыни
 Фото: МТРК «Мир»

Верховный суд Беларуси вынес приговор карателю времен Великой Отечественной войны. Владимир Катрюк сотрудничал с немецкими оккупантами, был одним из участников сожжения Хатыни, а после сбежал в Канаду. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Признать виновным в геноциде – такой приговор Владимиру Катрюку вынес Верховый суд Беларуси. Действовал Катрюк в составе 118-го карательного украинского батальона. Был причастен к сожжению самой известной белорусской деревни – Хатыни. Тогда погибли 149 человек.

После войны преступник скрылся в Канаде. Оттава так и не ответила на требования депортировать карателя для честного суда. Теперь наказать его невозможно. Катрюк умер девять лет назад в 93 года. Расследовать это дело белорусам помогли наработки российских коллег.

Что на самом деле произошло 22 марта 1943 года в Хатыни?

«К сожалению, не все коллаборационисты, нацисты и каратели были привлечены к уголовной ответственности при жизни вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Некоторые страны коллективного Запада дали им приют, кров, и они благополучно дожили до старости. Но даже те, которые ушли в мир иной, должны получить в настоящее время… Их действия, их преступления, их варварство должно получить принципиальную, юридическую, правовую оценку», – отметил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

Доказательства вины Владимира Катрюка собирали несколько лет. Часть документов до сих пор находятся под грифом «секретно». В суде дело рассматривали чуть больше месяца. Сторона защиты может обжаловать приговор в течение 10 дней после его оглашения.

Такой суд в Беларуси прошел в первый раз. Но далеко не в последний. Дела других преступников времен Великой Отечественной уже расследуются.

В июле прошлого года президент Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса». Дела о геноциде или международном терроризме теперь не имеют срока давности.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Катрюк сотрудничал с немецкими оккупантами, после войны скрывался в Канаде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назвал ошеломляющим результат выборов президента России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2024
Mir24.TV Belarus
18.03.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика