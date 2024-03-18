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Верховный суд Беларуси вынес приговор участнику сожжения Хатыни
18.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Верховный суд Беларуси вынес приговор карателю времен Великой Отечественной войны. Владимир Катрюк сотрудничал с немецкими оккупантами, был одним из участников сожжения Хатыни, а после сбежал в Канаду. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Признать виновным в геноциде – такой приговор Владимиру Катрюку вынес Верховый суд Беларуси. Действовал Катрюк в составе 118-го карательного украинского батальона. Был причастен к сожжению самой известной белорусской деревни – Хатыни. Тогда погибли 149 человек.
После войны
«К сожалению, не все коллаборационисты, нацисты и каратели были привлечены к уголовной ответственности при жизни вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Некоторые страны коллективного Запада дали им приют, кров, и они благополучно дожили до старости. Но даже те, которые ушли в мир иной, должны получить в настоящее время… Их действия, их преступления, их варварство должно получить принципиальную, юридическую, правовую оценку», – отметил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.
Доказательства вины Владимира Катрюка собирали несколько лет. Часть документов до сих пор находятся под грифом «секретно». В суде дело рассматривали чуть больше месяца. Сторона защиты может обжаловать приговор в течение 10 дней после его оглашения.
Такой суд в Беларуси прошел в первый раз. Но далеко не в последний. Дела других преступников времен Великой Отечественной уже расследуются.
В июле прошлого года президент Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса». Дела о геноциде или международном терроризме теперь не имеют срока давности.
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Владимир Катрюк сотрудничал с немецкими оккупантами, после войны скрывался в Канаде.
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