Заседание Всебелорусского народного собрания состоится 24 и 25 апреля

«Чтобы было, как выборы в России, – комар носа не подточит . Все сейчас сконцентрировано политически на нас. В России бурных событий не предполагается, вокруг тоже. Осталось у нас проведение Всебелорусского народного собрания. Ставки отдельных наших беглых и Запада на то, чтобы постараться как можно больше принести дезорганизацию и развал во время заседания и принятия решения, – мы такого подарка им преподнести не должны», – заявил Лукашенко.

Сейчас идет выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. В него войдут больше тысячи человек. Это госслужащие, депутаты, представители общественных организаций и предприятий. Уже подготовлен предварительный план мероприятия, рассказал премьер-министр.

«Рассмотрят вопрос концепции нацбезопасности и утверждения военной доктрины. У ВНС достаточно широкие полномочия: устанавливать праздничные, памятные дни, принимать кадровые решения. Поэтому, возможно, по повестке будут еще какие-то изменения», – отметил Головченко.

Это Всебелорусское народное собрание – седьмое по счету. Но первое в новом, конституционном статусе.