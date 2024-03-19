ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Заседание Всебелорусского народного собрания состоится 24 и 25 апреля

19.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заседание Всебелорусского народного собрания состоится 24 и 25 апреля
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Заседание Всебелорусского народного собрания пройдет 24 и 25 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у президента республики, передает «МИР 24».

Александр Лукашенко обратил внимание на особое значение и статус Собрания. Согласно поправкам в Конституции, теперь это орган власти. И принимать он будет важные для страны решения. Поэтому акцент президент сделал на качественной подготовке.

Политолог – о Союзном государстве:
«Без синхронизации объединения быть не может»

«Чтобы было, как выборы в России, – комар носа не подточит. Все сейчас сконцентрировано политически на нас. В России бурных событий не предполагается, вокруг тоже. Осталось у нас проведение Всебелорусского народного собрания. Ставки отдельных наших беглых и Запада на то, чтобы постараться как можно больше принести дезорганизацию и развал во время заседания и принятия решения, – мы такого подарка им преподнести не должны», – заявил Лукашенко.

Сейчас идет выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. В него войдут больше тысячи человек. Это госслужащие, депутаты, представители общественных организаций и предприятий. Уже подготовлен предварительный план мероприятия, рассказал премьер-министр.

«Рассмотрят вопрос концепции нацбезопасности и утверждения военной доктрины. У ВНС достаточно широкие полномочия: устанавливать праздничные, памятные дни, принимать кадровые решения. Поэтому, возможно, по повестке будут еще какие-то изменения», – отметил Головченко.

Это Всебелорусское народное собрание – седьмое по счету. Но первое в новом, конституционном статусе.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республике продолжается выдвижение кандидатов в делегаты Собрания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Верховный суд Беларуси вынес приговор участнику сожжения Хатыни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика