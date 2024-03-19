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Заседание Всебелорусского народного собрания состоится 24 и 25 апреля
19.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заседание Всебелорусского народного собрания пройдет 24 и 25 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у президента республики, передает «МИР 24».
Александр Лукашенко обратил внимание на особое значение и статус Собрания. Согласно поправкам в Конституции, теперь это орган власти. И принимать он будет важные для страны решения. Поэтому акцент президент сделал на качественной подготовке.
«Чтобы было, как
Сейчас идет выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. В него войдут больше тысячи человек. Это госслужащие, депутаты, представители общественных организаций и предприятий. Уже подготовлен предварительный план мероприятия, рассказал премьер-министр.
Это Всебелорусское народное собрание – седьмое по счету. Но первое в новом, конституционном статусе.
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В республике продолжается выдвижение кандидатов в делегаты Собрания.
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