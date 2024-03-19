Эксперты проверили работу ракеты-носителя и корабля «Союз МС-25» на Байконуре

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Байконуре готовятся к отправке нового экипажа на МКС. 21 марта на орбиту полетит россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. Ракету с кораблем «Союз МС-25» уже поставили на стартовый стол , сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

По этой дороге не ходят обычные поезда. Здесь курсирует единственный состав – по доставке ракеты. Она готова для полета. Работу ее проверили, но в тестовом режиме комплекса. Настало время контрольных испытаний уже на стартовом столе.

Ракету-носитель доставили на стартовую позицию за два дня до отправления экипажа на Международную космическую станцию. Сопровождал спецгруз боевой расчет. Это не только полиция, но и инженеры и сотрудники предприятий космической сферы. На сборку ракеты на стартовой позиции ушло два часа.