«Можно не только платить в юанях, но и заказать проверку надежности контрагентов из Китая». Как крупнейший банк Беларуси поддерживает женский и не только бизнес

Источник материала: ProBusiness





До сих пор можно встретить стереотипные оценки «женского бизнеса», неоднозначные шутки по поводу чрезмерной эмоциональности при принятии решений женщинами. Мы это категорически не поддерживаем, зато поддерживаем бизнес без гендерных предрассудков. Конференция BUSINESS-2024: WOMEN’S STYLE, которая прошла 6 марта в Минске, подтверждает тот факт, что женщины в бизнесе давно не исключение, а устойчивая закономерность. Партнером ивента стал крупнейший банк страны, который поддерживает предпринимательство и предлагает индивидуальные решения для бизнеса. «Про бизнес» собрал тезисы выступления Ирины Курбатовой, заместителя директора департамента корпоративного бизнеса ОАО «АСБ Беларусбанк», и Евгения Лукашенко, заместителя директора ООО «АСБ Консалт».

Генеральный партнер события — БЕЛАРУСБАНК

Партнер по автоматизации бизнеса — Битрикс24

Партнер события — MODUM

Партнер события — RetailCRM

Партнер события — Belor Design

Партнер события — Oxdetox.by

Ирина Курбатова

Заместитель директора департамента корпоративного бизнеса ОАО АСБ «Беларусбанк»

Евгений Лукашенко

Заместитель директора ООО «АСБ Консалт»

Ирина Курбатова: «Обслуживание за одну копейку, пакет услуг для бизнес-леди, неограниченное количество платежей внутри страны»

— У женщин всегда много забот: семья, дети, домашние хлопоты, работа. Нам всем часто не хватает времени. С помощью своих сервисов Беларусбанк старается организовать обслуживание таким образом, чтобы у деловых женщин оставалось время для саморазвития, реализации себя в бизнесе и личной жизни. Имея широкую территориальную сеть, мы доступны в каждом регионе, а чтобы дойти до каждого бизнеса, активно проводим дни клиентов, на которых обсуждаем текущие вопросы в максимально доверительной и неформальной обстановке.





Основной точкой соприкосновения бизнеса во взаимодействии с банком является расчетно-кассовое обслуживание. Под каждый масштаб бизнеса в банке существует специальное решение. К примеру, у нас есть пакетное обслуживание всего лишь за одну копейку в месяц, которое включает неограниченное количество платежей. Этот пакет услуг был разработан для индивидуальных предпринимателей и приурочен к 100-летию банка. Он включает в себя практически весь спектр услуг.

Для тех предприятий, чьи сферы бизнеса ориентированы на внешнеэкономическую деятельность, у нас есть особенный пакет услуг — «Бизнес ВЭД» в китайских юанях и российских рублях, который включает, помимо стандартного набора сервисов, неограниченное количество платежей внутри страны. Этот пакет предполагает скидки на индивидуально предоставляемую банком услугу — проверку благонадежности контрагентов — резидентов Китайской Народной Республики.





Для предпринимательниц мы предлагаем пакет услуги «Бизнес-леди», в рамках которого все женщины-собственницы, руководительницы, а также индивидуальные предприниматели получают исключительный набор услуг. Также женщины могут воспользоваться предложением «Бизнес-бриллиант», в рамках которого можно получить поддержку на цели текущей финансовой деятельности в белорусских рублях по ставке от 5,5% годовых, от 7,5% — в китайских юанях.

Особая позиция у банка в отношении инвестиций. Мы понимаем, что это основа для стабильного и динамичного развития предприятия, возможность соответствовать всем последним трендам и технологиям, идти в ногу с флагманами в своей нише, а также смело и громко заявлять о себе. Для расширения бизнеса наших клиентов мы всегда готовы предоставить поддержку на цели текущей финансовой деятельности. Например, кредит со ставкой от 5,5% годовых, особые условия в рамках поддержки регионального бизнеса и, наконец, партнерскую программу «Мост» по ставке 0,00001% для оплаты товаров и услуг в рамках партнерской сети — а это почти 3500 предприятий, специализирующихся на различных видах деятельности.

Все кредитные продукты в банке рассматриваются по упрощенной процедуре благодаря действующей системе скоринга «Кредитный конвейер».

Кроме того, для всех видов бизнеса банк предлагает один из инновационных видов сервиса — эквайринг с QR-кодами. А для повышения доступности услуг особенно в малонаселенных пунктах — эксклюзивную услугу по выдаче наличных в ваших организациях и точках торговли. Это хороший способ увеличить клиентопоток в торговых объектах, а также повысить лояльность клиентской базы.





С начала года Беларусбанк стал первым банком, кто выпустил новую премиальную карту Visa Signature Business. Она позволяет получить дополнительные привилегии, скидки, бонусы как от платежной системы, так и непосредственно от банка, в том числе она актуальна при частых командировках за границу.

Для удобства управления бизнесом и своими финансами банк предлагает различные технологичные варианты дистанционного банковского обслуживания, которые позволяют не только контролировать, управлять, но и размещать денежные средства, совершать валютно-обменные операции, одним словом, взаимодействовать с банком без посещения отделений.

Наконец, наш банк сотрудничает с ведущими страховыми организациями и благодаря этому поможет нивелировать как имущественные, так и финансовые риски. Особый интерес у наших клиентов вызывает страховая программа по комплексной защите бизнеса.

Евгений Лукашенко: «„Тонометром“ для вашего бизнеса может стать анализ финансового состояния»

Для воплощения в реальность женских бизнес-желаний ООО «АСБ Консалт» была разработана программа «Нежное дело». В следующем году ей исполнится 5 лет.

Консалтинговая компания Беларусбанка сегодня это: первая (наивысшая) категория качества по результатам проведения внешнего мониторинга Аудиторской палатой;

шесть лет подряд лидирующие позиции на рынке аудита;

стандарты управления ИСО 9001;

Центр поддержки предпринимательства, экспертиза в области оценки имущества;

информационные системы, аттестованные ОАЦ, застрахованные профессиональные риски;

принципы устойчивого развития и ESG в основе стратегии развития и деятельности организации.

Мы уверены, что женское предпринимательство базируется на трех ключевых вещах: идеи, талант, энергия.





Инновационные идеи в первую очередь присущи проектам, связанным с медициной, программным обеспечением, технологиями выращивания культур. Именно такие проекты в итоге получают финансирование по программе инновационной поддержки.

Благодаря таланту предпринимателей за почти 10 лет нашей работы и функционирования программы поддержки МСБ Беларусбанка реализовано огромное количество стартапов по всей республике.

Ну, а энергией любого владельца бизнеса, особенно если это женщина, нам остается только восхищаться. Ведь привлечение инвестиций порой очень долгий и тернистый путь, который требует и сил, и усидчивости, и отдачи — все это мы видим в каждом инвестиционном проекте.





Наконец, что такое «Нежное дело» от АСБ Консалт? У каждого из нас, случается, болит голова. Если нет явного раздражителя, то чаще всего мы предполагаем, что это давление. Существует два способа борьбы с давлением, использование которых зависит от того, повышено оно или понижено. А чтобы узнать правильный вариант, мы используем тонометр. Так вот, «тонометром» вашего бизнеса может стать анализ финансового состояния нашей компанией. Благодаря ему вы узнаете все коэффициенты платежеспособности, аналитику денежных потоков, структуру баланса, прибыли и рентабельности. Здесь нет сухого изложения цифр и констатации показателей, каждый раздел наполнен независимыми выводами наших аудиторов. Фактически вы получаете заключение о текущем состоянии вашей организации. Для выполнения нужен баланс, если нет баланса — поможем его составить всего за 1 рубль. Программу мы будем развивать и реализовывать ежегодно, и для вас это хороший повод раз в год провести диагностику, чтобы получить независимую аналитику.

Еще одна непростая тема каждого бизнеса — бухгалтерский учет. А это целая система мероприятий: от его создания и ведения, покупки и продления лицензии 1С, кадрового учета, проведения закрывающих документов до работы с налоговой, подачи статистической отчетности, формирования бухбаланса, работы с ФСЗН. И это далеко не полный перечень. Но самое важное — данная работа должна вестись на постоянной основе непрерывно. И здесь вам также поможет аутсорсинг от АСБ Консалт за 1 рубль в первые 2 месяца. Этого времени хватит, чтобы начать, попробовать и войти в рабочий ритм. Все что нужно — это заполнить простую анкету, передать компании электронный ключ. Если его нет, АСБ Консалт поможет оформить.





И о приятном: мы предлагаем скидку 15% на все услуги по аудиту, разработке бизнес-планов и ТЭО, а также все виды оценки имущества.