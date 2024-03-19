Лукашенко пообщался с космонавтами Василевской и Новицким накануне их полета на МКС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко пообщался с членами экипажа МКС – белоруской Мариной Василевской и россиянином Олегом Новицким, передает телеканал «МИР 24».

В четверг, 21 марта, космонавты отправятся на Международную станцию. Беседа прошла в режиме видеоконференцсвязи. Президент поинтересовался состоянием здоровья космонавтов и пригласил их в гости после полета. Пообещал угостить фирменным блюдом, которое уже готовил вместе с Олегом Новицким на своей малой родине в Александрии.

«Мне хотелось бы, чтобы вы там дружными были людьми. Все-таки край у вас один. Мы будем очень переживать за вас и надеяться, что после возвращения я увижу вас здесь. Приготовим, Олег, традиционный наш салат. Марину угостим. Мы ее научим готовить наш салат. Вы должны знать, что вы – наши люди. Мы вас будем ждать здесь, в Беларуси», – отметил Александр Лукашенко.