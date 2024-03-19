|
Лукашенко пообщался с космонавтами Василевской и Новицким накануне их полета на МКС
19.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко пообщался с членами экипажа МКС – белоруской Мариной Василевской и россиянином Олегом Новицким, передает телеканал «МИР 24».
В четверг, 21 марта, космонавты отправятся на Международную станцию. Беседа прошла в режиме видеоконференцсвязи. Президент поинтересовался состоянием здоровья космонавтов и пригласил их в гости после полета. Пообещал угостить фирменным блюдом, которое уже готовил вместе с Олегом Новицким на своей малой родине в Александрии.
Еще два года назад Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что представителем Беларуси на МКС будет женщина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси поинтересовался состоянием здоровья космонавтов и пригласил их в гости после полета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)