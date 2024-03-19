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Леонид Анфимов: Страны СНГ должны углублять промышленную кооперацию

19.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Леонид Анфимов: Страны СНГ должны углублять промышленную кооперацию
 Александр Демьянчук/ТАСС

Странам СНГ необходимо углублять промышленную кооперацию. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря Содружества в Минске на совместном заседании постпредов государств – участников СНГ и комиссии при Экономическом совете организации, сообщает «МИР 24».

Леонид Анфимов подчеркнул: странам СНГ нужно возрождать предприятия и создавать новые. При этом акцент делать на совместной работе и взаимных поставках. Это поможет укрепить экономическую независимость государств Содружества. Развивать необходимо и транспортные коридоры. Сейчас нагрузка на них возрастает.

«Сегодня возникла необходимость с увеличением грузопотоков, когда нам страны Прибалтики закрыли границы, вот, мы должны переориентировать эти потоки на другие направления, а эти направления уже не справляются с этим грузопотоком. Поэтому, конечно, нам нужно создавать и совершенствовать, создавать новые и совершенствовать то, что было когда-то в Советском Союзе, где-то модернизируя, а где-то и новое делая», – подчеркнул первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

Обсудили сегодня и подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел СНГ. Оно пройдет в Минске в апреле. Дипломаты планируют учредить юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Исполнительном комитете СНГ также обменялись мнениями о президентских выборах в России. Миссия наблюдателей от Содружества серьезных нарушений не выявила.



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Теги: Минск
 
 
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