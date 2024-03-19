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Леонид Анфимов: Страны СНГ должны углублять промышленную кооперацию
19.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Демьянчук/ТАСС
Странам СНГ необходимо углублять промышленную кооперацию. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря Содружества в Минске на совместном заседании постпредов государств – участников СНГ и комиссии при Экономическом совете организации, сообщает «МИР 24».
Обсудили сегодня и подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел СНГ. Оно пройдет в Минске в апреле. Дипломаты планируют учредить юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Исполнительном комитете СНГ также обменялись мнениями о президентских выборах в России. Миссия наблюдателей от Содружества серьезных нарушений не выявила.
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Первый заместитель генерального секретаря Содружества выступил в Минске на совместном заседании постпредов государств – участников СНГ и комиссии при...
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