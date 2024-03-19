Лукашенко пригласил космонавтов Новицкого и Василевскую в гости после возвращения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с членами экипажа МКС – белоруской Мариной Василевской и россиянином Олегом Новицким. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Первый вопрос – о самочувствии. Александр Лукашенко признался: за Марину Василевскую волнуется. Она – первая гражданка Беларуси, которая окажется в космосе.

«Конечно, переживание, небольшое волнение присутствуют. Так как я и девушка, и все это для меня впервые. Но у меня очень опытный, надежный командир, и он мне дает большую уверенность», – рассказала участница космического полета основного экипажа из Республики Беларусь Марина Василевская.

«Спокойна, нацелена на работу, на выполнение проекта в целом. И огромное спасибо, что выбор пал именно на Марину», – отметил летчик-космонавт, герой Российской Федерации Олег Новицкий.

О полете гражданина Беларуси на МКС Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились два года назад. С одним условием от российской стороны – это должна быть женщина. Белорусский лидер следил и за отбором, и за подготовкой.

Бортпроводница Марина Василевская обошла тысячи конкуренток. Все испытания и экзамены выдержала на «отлично». Как и ее дублер Анастасия Ленкова. Президент уверен: у нее тоже будет возможность полететь на орбиту.



«Буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели. Я тогда с президентом России при встрече потихоньку буду забрасывать эти вопросы», – пообещал Лукашенко.