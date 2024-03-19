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Лукашенко пригласил космонавтов Новицкого и Василевскую в гости после возвращения
19.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Первый вопрос – о самочувствии. Александр Лукашенко признался: за Марину Василевскую волнуется. Она – первая гражданка Беларуси, которая окажется в космосе.
«Конечно, переживание, небольшое волнение присутствуют. Так как я и девушка, и все это для меня впервые. Но у меня очень опытный, надежный командир, и он мне дает большую уверенность», – рассказала участница космического полета основного экипажа из Республики Беларусь Марина Василевская.
О полете гражданина Беларуси на МКС Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились два года назад. С одним условием от российской стороны – это должна быть женщина. Белорусский лидер следил и за отбором, и за подготовкой.
Бортпроводница Марина Василевская обошла тысячи конкуренток. Все испытания и экзамены выдержала на «отлично». Как и ее дублер Анастасия Ленкова. Президент уверен: у нее тоже будет возможность полететь на орбиту.
Александр Лукашенко заверил, Беларусь в долгу не останется. Ведь она тоже в клубе космических держав.
«У нас же спутники. Мы с ними делаем. У нас большой сегмент, продвинулись в этом плане. Когда санкции ввели, думали, что мы рухнем. А оказалось, что мы востребованы, особенно в космической отрасли Российской Федерации», – отметил белорусский лидер.
Пожелание экипажу: чтобы все ситуации были штатными. А международный коллектив – дружным. Но на всякий случай дал особое поручение командиру.
«Олег, я только единственное попрошу тебя. Там же американский есть сегмент станции, да? Да. Ты смотри, чтобы американцы ее там не похитили в свой сегмент. Она будет заходить только с командиром. И выходить», – пошутил Лукашенко.
По возвращении на Землю Александр Лукашенко пригласил космонавтов в гости. Пообещал кулинарный мастер-класс для Марины Василевской. Олег Новицкий ведь уже умеет готовить фирменный салат президента «Молодость».
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Президент Беларуси попросил российско-белорусский экипаж быть дружными в космосе.
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