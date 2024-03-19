ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко пригласил космонавтов Новицкого и Василевскую в гости после возвращения

19.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко пригласил космонавтов Новицкого и Василевскую в гости после возвращения
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с членами экипажа МКС – белоруской Мариной Василевской и россиянином Олегом Новицким. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Первый вопрос – о самочувствии. Александр Лукашенко признался: за Марину Василевскую волнуется. Она – первая гражданка Беларуси, которая окажется в космосе.

«Конечно, переживание, небольшое волнение присутствуют. Так как я и девушка, и все это для меня впервые. Но у меня очень опытный, надежный командир, и он мне дает большую уверенность», – рассказала участница космического полета основного экипажа из Республики Беларусь Марина Василевская.

«Спокойна, нацелена на работу, на выполнение проекта в целом. И огромное спасибо, что выбор пал именно на Марину», – отметил летчик-космонавт, герой Российской Федерации Олег Новицкий.

О полете гражданина Беларуси на МКС Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились два года назад. С одним условием от российской стороны – это должна быть женщина. Белорусский лидер следил и за отбором, и за подготовкой.

Бортпроводница Марина Василевская обошла тысячи конкуренток. Все испытания и экзамены выдержала на «отлично». Как и ее дублер Анастасия Ленкова. Президент уверен: у нее тоже будет возможность полететь на орбиту.

«Буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели. Я тогда с президентом России при встрече потихоньку буду забрасывать эти вопросы», – пообещал Лукашенко.

Александр Лукашенко заверил, Беларусь в долгу не останется. Ведь она тоже в клубе космических держав.

«У нас же спутники. Мы с ними делаем. У нас большой сегмент, продвинулись в этом плане. Когда санкции ввели, думали, что мы рухнем. А оказалось, что мы востребованы, особенно в космической отрасли Российской Федерации», – отметил белорусский лидер.

Пожелание экипажу: чтобы все ситуации были штатными. А международный коллектив – дружным. Но на всякий случай дал особое поручение командиру.

«Олег, я только единственное попрошу тебя. Там же американский есть сегмент станции, да? Да. Ты смотри, чтобы американцы ее там не похитили в свой сегмент. Она будет заходить только с командиром. И выходить», – пошутил Лукашенко.

По возвращении на Землю Александр Лукашенко пригласил космонавтов в гости. Пообещал кулинарный мастер-класс для Марины Василевской. Олег Новицкий ведь уже умеет готовить фирменный салат президента «Молодость».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси попросил российско-белорусский экипаж быть дружными в космосе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Леонид Анфимов: Страны СНГ должны углублять промышленную кооперацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2024
Mir24.TV Belarus
19.03.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика