Туристы посетили Музей космонавтики на Байконуре

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Байконуре исторические объекты открыли двери для журналистов и туристов. Музей космонавтики традиционно посещают перед полетом на орбиту, в том числе экипаж, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Космический визир – один из главных экспонатов музея космодрома Байконур. За ним командир экипажа наблюдает за сближением и стыковкой. Сейчас через него не видно небесных звезд, но за ним – стена из фотографий экипажей. Все они стартовали с космодрома Байконур. Совсем скоро здесь появится еще один портрет – белоруски Марины Василевской.

Автограф белоруски уже есть на одном из плакатов. Появился он здесь недавно – после второй «примерки», или проверки корабля. Свои подписи оставляют только члены основного состава экипажа.

В коридорах, у экспонатов, в очереди сувенирного магазина – сотни туристов. К примеру, группа из Вьетнама добиралась до космодрома больше трех дней. Это первый организованный тур на Байконур из их страны.

«У нас был первый герой Фам Туан, который отсюда вылетел в космос в 1980 году», – рассказала руководитель туристической группы Буй Тхи Лан Хыонг.

«Я записался на эту экскурсию самым первым. Готовился. Пересмотрел все видео о Байконуре и космических кораблях», – поделился турист Ле Си Хао.

«Я купила для племянника космический «Союз». И купила еду – борщ и торт. Тоже надо попробовать, интересно», – добавила туристка Фам Тхи Тхань Ван.

На гастровитрине за стеклом – меню космонавтов. Большая часть – консервы. Есть и сублимированная еда. В размерах она уменьшается, а вот полезные вещества и вкус остаются. Так, из 50 килограммов живого творога после сублимации получается 12 килограммов творога космического.