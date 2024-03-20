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Туристы посетили Музей космонавтики на Байконуре

20.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Туристы посетили Музей космонавтики на Байконуре
 Фото: МТРК «Мир»

На Байконуре исторические объекты открыли двери для журналистов и туристов. Музей космонавтики традиционно посещают перед полетом на орбиту, в том числе экипаж, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Космический визир – один из главных экспонатов музея космодрома Байконур. За ним командир экипажа наблюдает за сближением и стыковкой. Сейчас через него не видно небесных звезд, но за ним – стена из фотографий экипажей. Все они стартовали с космодрома Байконур. Совсем скоро здесь появится еще один портрет – белоруски Марины Василевской.

Автограф белоруски уже есть на одном из плакатов. Появился он здесь недавно – после второй «примерки», или проверки корабля. Свои подписи оставляют только члены основного состава экипажа.

В коридорах, у экспонатов, в очереди сувенирного магазина – сотни туристов. К примеру, группа из Вьетнама добиралась до космодрома больше трех дней. Это первый организованный тур на Байконур из их страны.

«У нас был первый герой Фам Туан, который отсюда вылетел в космос в 1980 году», – рассказала руководитель туристической группы Буй Тхи Лан Хыонг.

«Я записался на эту экскурсию самым первым. Готовился. Пересмотрел все видео о Байконуре и космических кораблях», – поделился турист Ле Си Хао.

«Я купила для племянника космический «Союз». И купила еду – борщ и торт. Тоже надо попробовать, интересно», – добавила туристка Фам Тхи Тхань Ван.

На гастровитрине за стеклом – меню космонавтов. Большая часть – консервы. Есть и сублимированная еда. В размерах она уменьшается, а вот полезные вещества и вкус остаются. Так, из 50 килограммов живого творога после сублимации получается 12 килограммов творога космического.

Есть экспонаты и покрупнее. Макет «Бурана», например, как многоэтажное здание. Высота – 36 метров, а вес с максимальной загрузкой больше ста тонн. «Буран» – крупнейшая разработка СССР. Теперь почувствовать себя частью легенды может каждый турист Байконура.

В домике № 1 провел ночь перед своим стартом первый космонавт Юрий Гагарин. Инструктор Королев жил в соседнем. Эти здания теперь как отдельная улица, интерьер которой погружает на полвека назад.

Завтра основной экипаж проведет финальную пресс-конференцию перед стартом. Поддержать космонавтов прилетят родственники командира Олега Новицкого и участницы полета из Беларуси Марины Василевской.



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Группа из Вьетнама добиралась до космодрома больше трех дней, это первый организованный тур из их страны.
 
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