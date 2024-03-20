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Представители нижегородских предприятий посетили минские заводы

20.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На белорусские предприятия приехали промышленники из Нижнего Новгорода. Российские компании будут поставлять коллегам электронику, линолеум, пластиковую обшивку, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.

На экскурсии почти 30 нижегородских предприятий, и все – потенциальные партнеры. Готовы не только покупать, но и поставлять товары. Самих делегатов интересуют белорусские технологии и продукция, в частности беспилотная техника.

«Мы знаем, что тракторный завод в том числе производит и беспилотные трактора. Я думаю, это один из моментов, в котором могла бы произойти кооперация не только с точки зрения покупки, но и обмена развивающейся сейчас тематики беспилотных систем», – рассказал заместитель министра промышленности Нижегородской области Владимир Балакин.

Примеры успешной кооперации уже есть. Минчане и нижегородцы вместе производят трамваи и электробусы. Комплекты собирают в белорусской столице и отправляют в Нижний Новгород.

Новые вагоны техничны, оснащены кондиционерами и зарядными устройствами, а низкий пол оценят мамы с колясками и люди с инвалидностью.

«Горожане очень любят такой транспорт. Они пропускают старые модели и заходят именно в новые, чтобы прокатиться», – сообщил коммерческий директор компании материалов для автомобилей Сергей Воробьев.

Продукция минского завода пассажирского транспорта представлена почти во всех уголках России. Сейчас на предприятии разрабатывают новинки.

«Это новый кузов, это новый дизайн, это новое оснащение. В прошлом году мы выпустили стопроцентный низкопольный трамвай. Имеем в своем арсенале и электрогрузовик, который, по нашему мнению, будет востребован на рынке», – отметил заместитель генерального директора завода пассажирского транспорта Игорь Парков.

Малые белорусские города переведут на пассажирский электротранспорт. Первыми на электробусах прокатятся пассажиры Жодина и Шклове. Вместе с транспортом туда доставили и зарядные станции.

С 1 марта минские электробусы вышли на маршрут в Нижнем Новгороде. Всего в рамках совместного проекта соберут более 60 единиц транспорта.



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Российские компании намерены поставлять коллегам электронику, линолеум, пластиковую обшивку.
 
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