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Представители нижегородских предприятий посетили минские заводы
20.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На белорусские предприятия приехали промышленники из Нижнего Новгорода. Российские компании будут поставлять коллегам электронику, линолеум, пластиковую обшивку, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.
На экскурсии почти 30 нижегородских предприятий, и все – потенциальные партнеры. Готовы не только покупать, но и поставлять товары. Самих делегатов интересуют белорусские технологии и продукция, в частности беспилотная техника.
Примеры успешной кооперации уже есть. Минчане и нижегородцы вместе производят трамваи и электробусы. Комплекты собирают в белорусской столице и отправляют в Нижний Новгород.
Новые вагоны техничны, оснащены кондиционерами и зарядными устройствами, а низкий пол оценят мамы с колясками и люди с инвалидностью.
«Это новый кузов, это новый дизайн, это новое оснащение. В прошлом году мы выпустили стопроцентный низкопольный трамвай. Имеем в своем арсенале и электрогрузовик, который, по нашему мнению, будет востребован на рынке», – отметил заместитель генерального директора завода пассажирского транспорта Игорь Парков.
Малые
С 1 марта минские электробусы вышли на маршрут в Нижнем Новгороде. Всего в рамках совместного проекта соберут более 60 единиц транспорта.
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Российские компании намерены поставлять коллегам электронику, линолеум, пластиковую обшивку.
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