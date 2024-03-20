Родственники экипажа «Союз МС-25» прилетели на Байконур

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В аэропорт Байконура прибыл лайнер с родственниками космонавта Олега Новицкого и участниц полета от Беларуси – Марины Василевской и Анастасии Ленковой, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Маршрут Минск – Байконур был прямым, весь путь занял всего три часа. Лайнер украшает василек – один из символов Беларуси, а на борту большая группа поддержки.

Процедура прилета стандартная. Трап и автобус ожидали пассажиров. Однако сам лайнер отличался от тех, что прибывали на эту воздушную полосу раньше. На борту –изображения космонавтов и звезды.

«Готовились, специальные наклейки сделали, хотим поддержать наших космонавтов и радуемся – мы и вся страна», – отметил генеральный директор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец.

Родственники также подготовились ко дню старта. С собой привезли государственную символику и белорусские сувениры. Семья Марины Василевской приехала в большом составе: родители, брат и племянник.

«Мы очень волнуемся, но для того, чтобы она была спокойна, мы приехали ее поддержать. Как маме, мне, конечно, очень волнительно и страшно. Но я уверена, что все будет хорошо», – рассказала мать Марины Василевской Ольга Василевская.

Сегодня у группы поддержки экскурсии. Им покажут историческую часть города и достопримечательности, связанные с космосом.