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Родственники экипажа «Союз МС-25» прилетели на Байконур
20.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В аэропорт Байконура прибыл лайнер с родственниками космонавта Олега Новицкого и участниц полета от Беларуси – Марины Василевской и Анастасии Ленковой, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Маршрут Минск – Байконур был прямым, весь путь занял всего три часа. Лайнер украшает василек – один из символов Беларуси, а на борту большая группа поддержки.
Процедура прилета стандартная. Трап и автобус ожидали пассажиров. Однако сам лайнер отличался от тех, что прибывали на эту воздушную полосу раньше. На борту –изображения космонавтов и звезды.
Родственники также подготовились ко дню старта. С собой привезли государственную символику и белорусские сувениры. Семья
Сегодня у группы поддержки экскурсии. Им покажут историческую часть города и достопримечательности, связанные с космосом.
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Семья Марины Василевской приехала в большом составе: родители, брат и племянник.
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