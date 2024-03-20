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Белорусские беспилотные тракторы заинтересовали российских производителей
20.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российских производителей интересуют белорусские беспилотные тракторы. Об этом заявили на
Предприятия двух стран уже сейчас плотно сотрудничают в рамках импортозамещения. На производство в Минск россияне поставляют электронику, пластиковую обшивку и клейматериалы. Самих интересуют белорусские технологии.
Среди успешных совместных проектов – трамваи. Комплекты из Минска отправляют в Нижний Новгород. Там их собирают. Первую партию уже вывели на линии. Еще одно направление сотрудничества – электробусы. Всего в рамках совместной работы их соберут более 60 штук.
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Предприятия двух стран уже сейчас плотно сотрудничают в рамках импортозамещения.
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