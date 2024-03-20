Белорусские беспилотные тракторы заинтересовали российских производителей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российских производителей интересуют белорусские беспилотные тракторы. Об этом заявили на встрече минских и нижегородских представителей заводов .

Предприятия двух стран уже сейчас плотно сотрудничают в рамках импортозамещения. На производство в Минск россияне поставляют электронику, пластиковую обшивку и клейматериалы. Самих интересуют белорусские технологии.

«Мы знаем, что тракторный завод в том числе производит и беспилотные тракторы. Я думаю, это один из моментов, в котором могла бы произойти кооперация не только с точки зрения покупки, но и обмена развивающейся сейчас тематики беспилотных систем», – рассказал заместитель министра промышленности Нижегородской области Владимир Балакин.

Среди успешных совместных проектов – трамваи. Комплекты из Минска отправляют в Нижний Новгород. Там их собирают. Первую партию уже вывели на линии. Еще одно направление сотрудничества – электробусы. Всего в рамках совместной работы их соберут более 60 штук.