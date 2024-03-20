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Три новых станции откроют в Минском метро до конца года
20.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До конца года в Минском метро откроют три новых станции. Они пройдут в оживленных частях города и станут продолжением третьей ветки столичной подземки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Будущая станция метро «Аэродромная» уже на пороге к открытию. Скоро она соединит самый густонаселенный район города с центром столицы. Этого события ждут тысячи минчан.
«Аэродромную» строят на месте бывшего аэропорта. Отсюда и название, и выбор цвета для отделки. Материалы – отечественные.
На станции будут беспроводные зарядки, бесплатный интернет и почти бесшумное передвижение. Отдельное внимание уделят инвалидам.
При строительстве будущей станции «Слуцкий гостинец» рабочие столкнулись с грунтовыми водами. Теперь некоторые участки уходят под землю на несколько километров.
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Они начнут работу в оживленных частях города и станут продолжением третьей ветки столичной подземки.
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