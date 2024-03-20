Три новых станции откроют в Минском метро до конца года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До конца года в Минском метро откроют три новых станции. Они пройдут в оживленных частях города и станут продолжением третьей ветки столичной подземки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Будущая станция метро «Аэродромная» уже на пороге к открытию. Скоро она соединит самый густонаселенный район города с центром столицы. Этого события ждут тысячи минчан.

«Аэродромную» строят на месте бывшего аэропорта. Отсюда и название, и выбор цвета для отделки. Материалы – отечественные.

«От плитки и до эскалаторов – продукция белорусских предприятий. Задача стоит, чтобы сделать локализацию строительных материалов, оборудования и отделочных материалов именно белорусского производства», – отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

На станции будут беспроводные зарядки, бесплатный интернет и почти бесшумное передвижение. Отдельное внимание уделят инвалидам.

«Для людей с ограниченными возможностями здесь предусмотрены эскалаторы, лифты, все максимально сделано, чтобы им было комфортно», – пояснил директор компании-проектировщика минского метро Михаил Рудько.

При строительстве будущей станции «Слуцкий гостинец» рабочие столкнулись с грунтовыми водами. Теперь некоторые участки уходят под землю на несколько километров.

«Помочили немного ноги, но справились с этими задачами. Много мы опробовали технологий и в принципе можем похвастаться, что у нас одни из лучших специалистов, которые могут любую течь вылечить, ликвидировать, убрать без раскапывания котлованов глубиной от 10 до 20 метров», – рассказал генеральный директор унитарного предприятия «Минскметрострой» Василий Косовец.