Нижегородские и минские предприниматели подписали соглашения о сотрудничестве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители 30 компаний Нижегородской области России посетили Беларусь с целью наладить более плотное взаимодействие с местными предприятиями, передает телеканал «МИР 24».

Визит проходит в рамках делового форума «День поставщика – 2024». В ходе переговоров стороны подписали три соглашения. Они поддержат предпринимателей.

В целом Нижегородский регион России и Беларусь активно сотрудничают. Самый успешный проект – это совместное предприятие в Нижнем Новгороде по сборке трамваев и электробусов из белорусских комплектующих.

«Нижегородская область – единственный регион, который имеет свое представительство в Республике Беларусь. Наше представительство давно работает, очень активно работает. Те предприятия, представители которых приехали, это предприятия в различных отраслях. Это и машиностроение, и химия, и строительная отрасль, и производство строительных материалов», – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области России Андрей Саносян.

«Видны тенденции, благодаря которым субъекты хозяйствования проявляют интерес, находят новых партнеров. В рамках форума мы более широко развернули инструментарий взаимодействия между регионами, который позволяет еще более плотно входить во взаимодействие», – отметил председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Шибеко.