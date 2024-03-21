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Нижегородские и минские предприниматели подписали соглашения о сотрудничестве
21.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представители 30 компаний Нижегородской области России посетили Беларусь с целью наладить более плотное взаимодействие с местными предприятиями, передает телеканал «МИР 24».
Визит проходит в рамках делового форума «День поставщика – 2024». В ходе переговоров стороны подписали три соглашения. Они поддержат предпринимателей.
В целом Нижегородский регион России и Беларусь активно сотрудничают. Самый успешный проект – это совместное предприятие в Нижнем Новгороде по сборке трамваев и электробусов из белорусских комплектующих.
«Видны тенденции, благодаря которым субъекты хозяйствования проявляют интерес, находят новых партнеров. В рамках форума мы более широко развернули инструментарий взаимодействия между регионами, который позволяет еще более плотно входить во взаимодействие», – отметил председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Шибеко.
21 марта в рамках форума
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Визит прошел в рамках делового форума «День поставщика – 2024».
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