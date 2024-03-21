Первая белорусская космонавтка: почему для полета на МКС выбрали именно Марину Василевскую?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первая белоруска Марина Василевская в четверг отправится на МКС. На Байконуре уже все готово к старту. Запуск ракеты «Союз» запланирован на 16 часов 21 минуту по московскому времени. Как Василевская тренировалась и почему выбрали именно ее, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

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Испытание невесомостью. На борту самолета-лаборатории Марина Василевская. Лайнер летит по особой траектории. Так белоруска впервые почувствовала космос, еще будучи на Земле.

«Поднимаемся вверх, перегрузка и тут уже наступает невесомость. И ты паришь, как облачко», – поделилась Марина Василевская.

Оторваться от Земли на сотни километров – от такого шага в шоке даже семья Марины. О предстоящем приключении девушка долго не говорила близким.



«Захотела надо отпускать. У нее была мечта полететь выше неба. И вот достигла своей цели», – рассказал отец космонавтки Виталий Василевский.



«Тут очень ответственный у нее поступок. Решительная, пунктуальная. Это тоже важный фактор», – брат Марины Александр Василевский.

Подготовка белорусского космонавта к полёту проект общенациональный. Его инициатор Александр Лукашенко.

«Я президенту России сказал, что белорусы как-то засиделись на Земле. Летают все, и африканцы в том числе, молодцы! Но почему белорусы не летают?» – говорил белорусский лидер.

Потом были переговоры с «Роскосмосом», и техзадание немного изменилось. Нужна именно женщина-космонавт.



«Пожалуйста. У нас женская страна. У нас президент женский, можно так сказать. Я этого не скрываю. Найдем женщину», – отмечал Александр Лукашенко.

Космический кастинг начался два года назад. Претендентов на полет было несколько тысяч. Акцент на здоровье.

«Отбираем, чтобы не было никаких нарушений неврологических, никаких заболеваний – раз. Во-вторых, мы понимаем, какие будут нагрузки, какие будут стрессы», – отметил врач экипажа МКС, ведущий врач-невролог Александр Васин.

В итоге в основной экипаж вошла Марина Василевская. Активная с детства, со спортом на «ты». В прошлом – бортпроводник национальной авиакомпании.

«Конечно, нас подготавливали. И к перегрузкам я уже адаптирована немножко», – рассказала Марина Василевская.

На МКС у Марины особая программа: научные эксперименты. На их результаты рассчитывают белорусские ученые. В программе: опыты по зондированию Земли и медицинские с лактоферином и пребиотиком.

В космос Марина обещала взять и косметику. На снимках будет с губной помадой. В небольшом разрешенном багаже фото семьи и национальная символика. После возвращения на Землю обещала угостить экипаж белорусскими драниками.

Кроме Марины Василевской, на МКС отправятся командир Олег Новицкий из России и бортинженер из США Трейси Дайсон. Интернациональная команда нашла общий язык.