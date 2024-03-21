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Первая белорусская космонавтка: почему для полета на МКС выбрали именно Марину Василевскую?
21.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первая белоруска
Испытание невесомостью. На борту самолета-лаборатории Марина Василевская. Лайнер летит по особой траектории. Так белоруска впервые почувствовала космос, еще будучи на Земле.
«Поднимаемся вверх, перегрузка и тут уже наступает невесомость. И ты паришь, как облачко», – поделилась Марина Василевская.
Оторваться от Земли на сотни километров – от такого шага в шоке даже семья Марины. О предстоящем приключении девушка долго не говорила близким.
Подготовка белорусского космонавта к полёту проект общенациональный. Его инициатор Александр Лукашенко.
Потом были переговоры с «Роскосмосом», и техзадание немного изменилось. Нужна именно женщина-космонавт.
Космический кастинг начался два года назад. Претендентов на полет было несколько тысяч. Акцент на здоровье.
В итоге в основной экипаж вошла Марина Василевская. Активная с детства, со спортом на «ты». В прошлом – бортпроводник национальной авиакомпании.
«Конечно, нас подготавливали. И к перегрузкам я уже адаптирована немножко», – рассказала Марина Василевская.
На МКС у Марины особая программа: научные эксперименты. На их результаты рассчитывают белорусские ученые. В программе: опыты по зондированию Земли и медицинские с лактоферином и пребиотиком.
В космос Марина обещала взять и косметику. На снимках будет с губной помадой. В небольшом разрешенном багаже фото семьи и национальная символика. После возвращения на Землю обещала угостить экипаж белорусскими драниками.
Кроме Марины Василевской, на МКС отправятся командир Олег Новицкий из России и бортинженер из США Трейси Дайсон. Интернациональная команда нашла общий язык.
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