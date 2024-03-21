Лукашенко встретился с депутатами и сенаторами белорусского парламента VII созыва

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко высоко оценил работу белорусского парламента седьмого созыва. Президент провел встречу с депутатами и сенаторами, чьи полномочия завершаются, сообщает «МИР 24».

«Отличительной чертой белорусской модели государственности всегда был солидарный стиль взаимодействия всех ветвей власти и госорганов. Отсутствие разногласий, мелочной борьбы политических группировок и настроенность на конструктивное сотрудничество помогали нам отстаивать национальные интересы и достигать необходимых результатов. Вы придерживались именно такого стиля работы. Обе палаты действовали согласованно, в тесном контакте с правительством, иными государственными органами и всегда выстраивали работу исходя из интересов белорусского народа», – подчеркнул президент Беларуси.

Белорусский лидер подчеркнул, что парламенту пришлось работать в очень сложных условиях. Сначала пандемия, а затем попытки госпереворота после президентских выборов в 2020 году. Оперативно принимать решения, чтобы поддержать экономику, заставили и западные санкции. Но, главное, парламентарии трудились над поправками в обновленную Конституцию, а также приводили законодательство в соответствие с Основным законом.