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Лукашенко встретился с депутатами и сенаторами белорусского парламента VII созыва
21.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко высоко оценил работу белорусского парламента седьмого созыва. Президент провел встречу с депутатами и сенаторами, чьи полномочия завершаются, сообщает «МИР 24».
Белорусский лидер подчеркнул, что парламенту пришлось работать в очень сложных условиях. Сначала пандемия, а затем попытки госпереворота после президентских выборов в 2020 году. Оперативно принимать решения, чтобы поддержать экономику, заставили и западные санкции. Но, главное, парламентарии трудились над поправками в обновленную Конституцию, а также приводили законодательство в соответствие с Основным законом.
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Глава республики высоко оценил работу парламентариев.
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