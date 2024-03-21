Центр кибербезопасности компании A1 получил аттестацию ОАЦ

Источник материала: ProBusiness

Центр кибербезопасности (ЦКБ) компании А1 был внесен в перечень аттестованных центров кибербезопасности . Это значит, что ЦКБ А1 прошел аттестацию ОАЦ на соответствие требованиям Приказа № 130, регламентирующего требования к ЦКБ. Прохождение аттестации подтверждает право на предоставление услуг по обеспечению кибербезопасности государственным органам и иным организациям в соответствии с требованиями белорусского законодательства.

Процесс аттестации ОАЦ ЦКБ – это проверка наличия необходимых систем для осуществления функционирования ЦКБ, экзамен экспертизы и слаженности взаимодействия всех команд центра: мониторинга, реагирования и расследования киберинцидентов, а также специалистов, осуществляющих анализ вредоносного программного обеспечения и тестирование на проникновение в информационные системы компании в рамках оценки защищенности от кибератак. Основное внимание ОАЦ уделяет экспертизе специалистов потенциального ЦКБ и выстроенным процессам его функционирования.

Значительный этап развития Национальной системы обеспечения кибербезопасности Республики Беларусь обусловлен стремительным развитием и доступностью информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизни людей и секторах экономики. Так, ввиду значимости противодействия растущим угрозам кибербезопасности и необходимости консолидации государственно-частных усилий в этом направлении, в соответствии с указом № 40 «О кибербезопасности» от 14 февраля 2023 года была создана иерархическая система центров кибербезопасности с координирующей ролью Национального центра кибербезопасности, созданного в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ) при Президенте Республики Беларусь.

Приказом ОАЦ № 130 от 25 июля 2023 года определены технические и организационные требования к центрам кибербезопасности и процедура аттестации таких центров. Одной из основных задач при построении системы центров кибербезопасности является не только построение таких центров в стратегически значимых для страны организациях, но и возможность оказания услуг центрами кибербезопасности другим предприятиям. Оказание услуг кибербезопасности А1 осуществляется на базе собственного дата-центра уровня Tier III — одного из крупнейших и самых современных в стране.

Наша компания уже много лет является ведущим белорусским поставщиком услуг по организации, поддержанию и развитию инфраструктуры для любого бизнеса. А1 предоставляет полный набор услуг по обеспечению информационной безопасности: от аудита существующей системы до проектирования, создания и аттестации систем защиты информации, внедрения системы менеджмента информационной безопасности и управления рисками информационной безопасности, — комментирует заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу и информационным технологиям Юрий Левданский. — Несмотря на то, что компания уже несколько лет оказывает услуги SOC (Security Operations Center), для нас крайне важно подтверждение Национальной системы обеспечения кибербезопасности Республики Беларусь, а также доверие со стороны государства.