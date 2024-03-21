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Космонавты расписались на стене гостиницы перед отправкой на Байконур
21.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Байконур приготовился к новому старту: на МКС полетит экипаж в многонациональном составе. Это россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Под громкие аплодисменты и композицию группы «Земляне» из гостиницы вышли родственники и друзья, а после и сами экипажи, основной и дублирующий.
На площадке перед автобусами не протолкнуться. Туристы с самого утра занимали очередь, чтобы увидеть звездный экипаж.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко напутствовал космонавтов и
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В составе экипажа – россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.
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