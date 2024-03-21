Космонавты расписались на стене гостиницы перед отправкой на Байконур

Под громкие аплодисменты и композицию группы «Земляне» из гостиницы вышли родственники и друзья, а после и сами экипажи, основной и дублирующий.

На площадке перед автобусами не протолкнуться. Туристы с самого утра занимали очередь, чтобы увидеть звездный экипаж.



Финальное фото и автограф на двери номера – традиция. Правда, ее пришлось немного изменить, закончилось место. Теперь космонавты оставляют подпись на стене. Дальше – путь до космодрома. С остановками для символических ритуалов.