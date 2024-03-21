ИП все-таки придется переходить в юрлица. Парламент Беларуси принял изменения в закон о предпринимательской деятельности

Источник материала: ProBusiness

Сегодня во втором чтении принят Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Об этом сообщается в телеграм-канале Палаты Представителей. Однако перечня видов деятельности пока нет. Его утверждением займется правительство.

Документ закрепляет новые подходы к регулированию предпринимательской деятельности и определяет новую структуру бизнеса, которая будет состоять из двух категорий:

юридические лица, в числе которых выделяются малые (с численностью работающих до 100 человек), средние (с численностью до 250 человек) и крупные (с численностью свыше 250 человек) коммерческие организации;

физические лица, которые будут вправе заниматься предпринимательской деятельностью в качестве ремесленника, владельца агроэкоусадьбы, индивидуального предпринимателя, а также самостоятельно вести профессиональную деятельность.

Ограничиваются виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели. Их перечень будет устанавливаться правительством, исходя из экономической целесообразности.

При этои по видам деятельности, не вошедшим в указанный перечень:

с 1 октября 2024 года вводится запрет на регистрацию новых индивидуальных предпринимателей;

устанавливается обязанность перехода действующих на момент принятия законопроекта индивидуальных предпринимателей в юридические лица (до 31 декабря 2025 года). Для этого закрепляется упрощенный механизм перехода (в течение одного рабочего дня), что позволит им оперативно осуществить все необходимые процедурные действия.

Также предусматривается пересмотр видов деятельности, которые будут доступны для осуществления ремесленникам и самозанятым гражданам. Такие виды деятельности будут определяться Правительством в одном акте (в настоящее время такие перечни закреплены в различных законодательных актах).

Законопроектом развивается институт государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства:

субъектам среднего предпринимательства предоставляется право на получение всех видов поддержки;

вводятся новые виды поддержки (гранты, поручительство Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства по обязательствам субъектов хозяйствования);

устанавливается возможность возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства части капитальных затрат, понесенных при реализации ими инвестиционных проектов с привлечением кредитов ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

По мнению парламентариев, доработанный законопроект позволяет обеспечить: переход индивидуальных предпринимателей в юридические лица без приостановки своей деятельности; выполнение имеющихся у индивидуальных предпринимателей обязательств перед бюджетом и контрагентами в полном объеме.