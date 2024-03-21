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ИП все-таки придется переходить в юрлица. Парламент Беларуси принял изменения в закон о предпринимательской деятельности
21.03.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня во втором чтении принят Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Об этом
Документ закрепляет новые подходы к регулированию предпринимательской деятельности и определяет новую структуру бизнеса, которая будет состоять из двух категорий:
Ограничиваются виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели. Их перечень будет устанавливаться правительством, исходя из экономической целесообразности.
При этои по видам деятельности, не вошедшим в указанный перечень:
Также предусматривается пересмотр видов деятельности, которые будут доступны для осуществления ремесленникам и самозанятым гражданам. Такие виды деятельности будут определяться Правительством в одном акте (в настоящее время такие перечни закреплены в различных законодательных актах).
Законопроектом развивается институт государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства:
По мнению парламентариев, доработанный законопроект позволяет обеспечить: переход индивидуальных предпринимателей в юридические лица без приостановки своей деятельности; выполнение имеющихся у индивидуальных предпринимателей обязательств перед бюджетом и контрагентами в полном объеме.
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ИП все-таки придется переходить в юрлица. Парламент Беларуси принял изменения в закон о предпринимательской деятельности
Сегодня во втором чтении принят Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Об этом сообщается в...
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