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Женские образы в искусстве представили на выставке в Ереване

21.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Женские образы в искусстве представили на выставке в Ереване
 Фото: МТРК «Мир»

В Ереване в Музее русского искусства открылась выставка уникальных экспонатов. Фрагменты частной коллекции привезли из Гюмри, из музея «Армянка». В экспозиции более 100 картин, фотографий, монет и гравюр, показывающих женскую красоту, передает корреспондент «МИР 24» Анна Ширханян.

Вот, например, почтовые открытки из собрания известного фотографа Дмитрия Ермакова. Он неоднократно приезжал в Армению, сделал несколько серий снимков памятников, селений и жителей.

«В объективе многих путешественников оказались армянки, причем разных местностей, от Индии до Константинополя», –рассказала научный сотрудник музея Ани Ашуггарибян.

Со стен на посетителей смотрят армянские женщины – красивые, гордые, сильные и одновременно беззащитные. Гравюры XVI века, фотографии и оттиски XX-го. Рядом публикации в иностранной прессе.

А вот аллегорический образ «Мать Армения». Гравюра, предположительно, была сделана в 1860 году, и один из ее фрагментов – это цитата с изображения римской монеты II века. Все это – коллекция доктора исторических наук Айка Демояна. Собирать ее он начал с «Восточной красавицы» XIX века, написанной Аршаком Толваняном.

«Иногда большие коллекции образуются из совершенно случайных эпизодов. Одна-единственная карточка или артефакт перерастает в большую коллекцию. В этом случае мы имеем дело с классической ситуацией, когда в студенческие годы у меня в коллекции были пару карточек. Филокартия – так называется коллекционирование старых открыток», – пояснил Айк Демоян.

Результат многолетнего труда – внушительная коллекция. От женской красоты в истории здесь замирает сердце.

«Я вижу, что на фотографиях центральная фигура – это мать семейства. Ну, а больше всего интерес у меня вызвали свадебные фрагменты», – рассказала Анаит Мартикян.

Образ армянки был настолько привлекательным, что ее изображали на серебре, табакерках, сумочках и даже зеркалах. Все это можно увидеть в Музее русского искусства до конца женских праздников.



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В экспозиции более 100 картин, фотографий, монет и гравюр, показывающих женскую красоту.
 
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