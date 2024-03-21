Женские образы в искусстве представили на выставке в Ереване

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Ереване в Музее русского искусства открылась выставка уникальных экспонатов . Фрагменты частной коллекции привезли из Гюмри, из музея «Армянка». В экспозиции более 100 картин, фотографий, монет и гравюр, показывающих женскую красоту, передает корреспондент «МИР 24» Анна Ширханян.

Вот, например, почтовые открытки из собрания известного фотографа Дмитрия Ермакова. Он неоднократно приезжал в Армению, сделал несколько серий снимков памятников, селений и жителей.

«В объективе многих путешественников оказались армянки, причем разных местностей, от Индии до Константинополя», –рассказала научный сотрудник музея Ани Ашуггарибян.

Со стен на посетителей смотрят армянские женщины – красивые, гордые, сильные и одновременно беззащитные. Гравюры XVI века, фотографии и оттиски XX-го. Рядом публикации в иностранной прессе.



А вот аллегорический образ «Мать Армения». Гравюра, предположительно, была сделана в 1860 году, и один из ее фрагментов – это цитата с изображения римской монеты II века. Все это – коллекция доктора исторических наук Айка Демояна. Собирать ее он начал с «Восточной красавицы» XIX века, написанной Аршаком Толваняном.