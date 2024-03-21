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Женские образы в искусстве представили на выставке в Ереване
21.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Ереване в Музее русского искусства открылась
Вот, например, почтовые открытки из собрания известного фотографа Дмитрия Ермакова. Он неоднократно приезжал в Армению, сделал несколько серий снимков памятников, селений и жителей.
Со стен на посетителей смотрят армянские женщины – красивые, гордые, сильные и одновременно беззащитные. Гравюры XVI века, фотографии и оттиски XX-го. Рядом публикации в иностранной прессе.
«Иногда большие коллекции образуются из совершенно случайных эпизодов. Одна-единственная карточка или артефакт перерастает в большую коллекцию. В этом случае мы имеем дело с классической ситуацией, когда в студенческие годы у меня в коллекции были пару карточек. Филокартия – так называется коллекционирование старых открыток», – пояснил Айк Демоян.
Результат многолетнего труда – внушительная коллекция. От женской красоты в истории здесь замирает сердце.
«Я вижу, что на фотографиях центральная фигура – это мать семейства. Ну, а больше всего интерес у меня вызвали свадебные фрагменты», – рассказала Анаит Мартикян.
Образ армянки был настолько привлекательным, что ее изображали на серебре, табакерках, сумочках и даже зеркалах. Все это можно увидеть в Музее русского искусства до конца женских праздников.
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В экспозиции более 100 картин, фотографий, монет и гравюр, показывающих женскую красоту.
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