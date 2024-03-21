Погода в СНГ: талые воды затопили дороги в Казахстане, в Беларуси як подружился с вороной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве этот четверг может стать самым теплым днем с начала года. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 11. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты телеканала «МИР 24».

Казахстан

В первый праздничный день Навруза весна принесла в Казахстан проливные дожди, туман и гололед. Штормовое предупреждение объявили на большей части страны. В Астане сейчас ясно и мороз в минус восемь градусов. В центральных, южных и восточных частях страны воздух прогреется до плюс 18.

В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области из-за потепления на проезжую часть разлились талые воды. Их удалось ликвидировать за пару часов. В Актюбинской области на трассе образовалась 300-метровая лужа глубиной в 30 сантиметров. Чтобы возобновить автомобильное движение, дорожным рабочим понадобилось 650 мешков песка.

Беларусь